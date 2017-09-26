«Рубин» проиграл третий матч подряд

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В столицу Чечни казанцы приехали после двух поражений подряд, усугубленных кадровыми проблемами, постепенно стали уменьшаться восторги от удачного старта «Рубина» в сезоне, связанного с возвращением в команду главного тренера Курбана Бердыева.

Между тем, игры в Грозном — это особое испытание. «Рубин» не выигрывал здесь шесть лет, что показательно.

Комментируя стартовый состав гостей, сразу следует подчеркнуть отсутствие в воротах «Рубина» непременного их стража Сергея Рыжикова. Впервые в сезоне его на посту номер один сменил новичок казанцев Сослан Джанаев, в первый раз сыгравший за основной состав «Рубина» несколько дней назад в кубковом матче в Оренбурге.

Любопытно было посмотреть на дуэль двух иранцев, играющих в России, — полузащитника Милана Мохаммади у хозяев и нападающего Сердара Азмуна у гостей. Напомним, 10 октября на «Казань-Арене» сборная России проведет товарищеский матч со сборной Ирана. Добавим еще, что из-за дисквалификации пропускал этот матч защитник «Рубина» Владимир Гранат, он, к слову, получил вызов в сборную России наряду с коллегой по амплуа Федоровым Кудряшовым и полузащитником Магомедом Оздоевым.

Играть командам пришлось не на главной арене Грозного — «Ахмат Арена», а на стадионе имени Билимханова с искусственным газоном и не самым лучшим освещением, что для вечернего матча было немалым минусом, — этот матч закрывал программу 11-го тура чемпионата РФПЛ.

Что у «Ахмата», что у «Рубина» к очной встрече после 10 туров в активе было по 14 очков, соответственно, восьмое и девятое места.

«Придает ли принципиальности матчу то, что мы являемся соседями по таблице? Нет. Для нас каждый матч принципиален, — сказал Бердыев во флеш-интервью “Матч ТВ”. — Игра на синтетическом покрытии? Трудности могут возникнуть. Но в целом “Рубин” готов».

«У нас каждая игра важна, поэтому настрой боевой, позитивный, — отметил визави Бердыева Олег Кононов. — Скажется ли игра на искусственном газоне? Трудно сказать, игра на игру не приходит. Конечно, игра на искусственном поле отличается. Посмотрим, как будет развиваться игра».

Сам матч начался довольно спокойно, никто никуда не торопился. Но по закону жанра хозяева первыми пошли вперед. Гости другого и не ждали, постепенно сами активизировались. Первый реальный голевой момент был создан грозненцами на 16-й минуте, когда бразильский форвард «Ахмата» Лео Жаба смог выйти на ударную позицию и хорошо пробил метров с шести. Джанаев был начеку и отразил удар. В остальном на поле было много борьбы и столкновений, мало ударов. Но свое мастерство при стандартных положениях (именно таким образом «Ахмат» забил 9 своих мячей из 13) хозяева показали. На 38-й минуте хозяева едва не забили после подачи углового, Азмун успел выбить мяч из пустых ворот. А через три минуты Азмун едва не помог забить Максиму Канунникову, скинув ему мяч головой после навеса в чужую штрафную. Но Канунников из прекрасной позиции пробил выше ворот. Так что концовка первого тайма прошла уже у ворот «Рубина», «Ахмат» устроил натуральный навал на позиции Джанаева.

Вторая половина встречи началась с настойчивых атак грозненцев, явно не удовлетворенных нулями на табло. Но «Рубин» получил возможность организовывать острые контратаки, в одной из которых едва не забил Оздоев, пробивший выше ворот, как и Канунников. Игра обострилась. Тренерский штаб «Рубина» освежил переднюю линию, выпустив на замену Гекдениза Карадениза и Рифата Жемалетдинова. Временами защита «Ахмата» была вынуждена трудиться по полной программе. То же самое сделали и хозяева, усилив свою атаку, — команды не были согласны на нулевую ничью.

Увы, свой шанс в нападении использовали хозяева. За пять минут до конца второго тайма в ходе острой атаки «Ахмата» мяч попал в грудь Оздоева и отлетел в сетку, 1:0.

После 11 туров в активе «Рубина» осталось 14 очков и девятое место. В следующем туре 30 сентября казанцы сыграют дома с пермским «Амкаром».

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 1:0 (1:0).

Гол забил Оздоев (автогол, 86).

Предупреждены: Мбенг, Родолфу, Городов — Жемалетдинов.

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Навас, Сигурдссон, Кудряшов, Бауэр, Мвила, Оздоев, Лестьенн (Карадениз, 66), Азмун (Жемалетдинов, 75), Канунников.