«Ахмат» вырвал победу у «Рубина» в матче 11-го тура чемпионата России

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 85-й минуте полузащитник казанцев Магомед Оздоев отправил мяч в свои ворота.

«Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» с 14 баллами расположился на девятой позиции.

В следующем туре 30 сентября «Ахмат» на выезде сыграет с «Тосно» (Ленинградская область), а «Рубин» в этот же день примет пермский «Амкар».