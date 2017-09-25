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25 сентября 2017, 22:48 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Ахмат» вырвал победу у «Рубина» в матче 11-го тура чемпионата России

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли казанский «Рубин» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 85-й минуте полузащитник казанцев Магомед Оздоев отправил мяч в свои ворота.

«Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» с 14 баллами расположился на девятой позиции.

В следующем туре 30 сентября «Ахмат» на выезде сыграет с «Тосно» (Ленинградская область), а «Рубин» в этот же день примет пермский «Амкар».

25.09.2017 19:30 Зрители 8345 основной раунд: 11-й тур им. Билимханова
Ахмат 1:0 Рубин
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Олег Кононов Курбан Бердыев
Голы
86′ Магомед Оздоев 27
Составы
90+3′ Евгений Городов 16
90′ Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Силва Лима Исмаэл 11
Антон Швец 23
61′ Заур Садаев 9
88′ Аблай Мбенг 17
61′ Лео Жаба 8
Магомед Митришев 95
80′ Бернард Бериша 77
Беким Балай 18
35 Сослан Джанаев
23 Мориц Бауэр
3 Эльмир Набиуллин
5 Рагнар Сигурдссон
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
27 Магомед Оздоев
9 Максим Канунников
4 Янн М`Вила
10 Максим Лестьенн 67′
61 Карадениз Гекдениз
33 Сердар Азмун 75′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 2
3 Угловые 0
22 Фолы 18
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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