«Ахмат» вырвал победу у «Рубина» в матче 11-го тура чемпионата России
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли казанский «Рубин» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Грозном, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 85-й минуте полузащитник казанцев Магомед Оздоев отправил мяч в свои ворота.
«Ахмат» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» с 14 баллами расположился на девятой позиции.
В следующем туре 30 сентября «Ахмат» на выезде сыграет с «Тосно» (Ленинградская область), а «Рубин» в этот же день примет пермский «Амкар».
|25.09.2017 19:30
|Зрители 8345
|основной раунд: 11-й тур
|им. Билимханова
Главные тренеры
|Олег Кононов
|Курбан Бердыев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|0
|22
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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