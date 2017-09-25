«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул последнюю строчку таблицы

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Встреча, прошедшая в понедельник в Перми, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84) и Павел Комолов (90+4).

«Амкар» набрал 11 очков и покинул последнее место турнирной таблицы, переместившись на 11-ю строчку. «СКА-Хабаровск» с 8 баллами идет предпоследним.

Следующий матч пермяки проведут 30 сентября на выезде против казанского «Рубина». «СКА-Хабаровск» в этот же день примет «Ростов».