Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31121265/
25 сентября 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул последнюю строчку таблицы

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на своем поле крупно обыграли «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура чемпионата России и покинули последнее место турнирной таблицы.

Амкар разгромил СКА-Хабаровск и покинул последнюю строчку таблицы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Перми, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84) и Павел Комолов (90+4).

«Амкар» набрал 11 очков и покинул последнее место турнирной таблицы, переместившись на 11-ю строчку. «СКА-Хабаровск» с 8 баллами идет предпоследним.

Следующий матч пермяки проведут 30 сентября на выезде против казанского «Рубина». «СКА-Хабаровск» в этот же день примет «Ростов».

25.09.2017 17:00 основной раунд: 11-й тур Звезда
Амкар 3:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Алексей Поддубский
Голы
38′ Януш Гол (С. Прокофьев, Н. Зайцев) 5
84′ Дарко Бодул 9
90+3′ Павел Комолов (Д. Бодул) 20
Составы
Артур Нигматуллин 1
Александр Милькович 2
Петар Занев (к) 3
Секу Конде 6
Михаил Сиваков 18
Дмитрий Белоруков 41
Павел Комолов 20
90+2′ Николай Зайцев 4
61′ Сергей Баланович 16
Александр Рязанцев 91
71′ Януш Гол 5
Михаил Гащенков 17
81′ Станислав Прокофьев 14
Дарко Бодул 9
1 Александр Довбня
3 Исмаил Эдиев 68′
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
77 Константин Савичев
88 Георгий Наваловский
6 Павел Карасев
69 Денис Дедечко
8 Георгий Габулов
9 Руслан Корян
11 Мирослав Маркович 65′
87 Максим Казанков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 1
14 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 3
3 Угловые 6
11 Фолы 8
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
22 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

«Предательство» Овечкина: в чем россияне обвиняют спортсмена?

«Теперь я представляю лучшую страну мира»: фигуристка о смене гражданства