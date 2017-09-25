«Амкар» разгромил «СКА-Хабаровск» и покинул последнюю строчку таблицы
МОСКВА, 25 сен —
Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на своем поле крупно обыграли «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура чемпионата России и покинули последнее место турнирной таблицы.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Перми, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Отличились Януш Гол (38-я минута), Дарко Бодул (84) и Павел Комолов (90+4).
«Амкар» набрал 11 очков и покинул последнее место турнирной таблицы, переместившись на 11-ю строчку. «СКА-Хабаровск» с 8 баллами идет предпоследним.
Следующий матч пермяки проведут 30 сентября на выезде против казанского «Рубина». «СКА-Хабаровск» в этот же день примет «Ростов».
|25.09.2017 17:00
|основной раунд: 11-й тур
|Звезда
|Амкар
|3:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Алексей Поддубский
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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