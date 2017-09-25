Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал инцидент с болельщиками «Зенита»

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Как сообщал «Югополис», прошедший в воскресенье, 24 сентября в Краснодаре футбольный матч между командами «Зенит» и «Краснодар», закончившийся со счетом 2:0 в пользу гостей, продолжает вызывать множество кривотолков.

Напомним, перед началом матче, в ходе состязания и после его окончания имел место ряд инцидентов. По официальной информации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в ходе матча болельщики футбольного клуба «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

Однако авторитетный санкт-петербургский ресурс «Фонтанка» описывает события на футбольном матче на стадионе ФК «Краснодар» иначе. По информации издания, конфликт произошел из-за нехватки билетов для петербургских болельщиков. Для них была выделена квота в 1000 билетов, в то время как на матч поддержать «Зенит» прибыло гораздо больше зрителей. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор.

Болельщики, которые все-таки попали на стадион по билетам, решили поддержать товарищей и покинули гостевую трибуну. Уходя, они подожгли несколько сидений.

На улице начались столкновения между фанатами и краснодарской полицией. По словам очевидцев, одному из болельщиков сломали ногу.

— По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест, — сообщил на официальном сайте ФК «Краснодар» гендиректор клуба Владимир Хашиг. — В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК «Зенит» и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК «Зенит» им было выделено именно такое количество билетов — одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.