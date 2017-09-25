Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал инцидент с болельщиками «Зенита»
Владимир Хашиг рассказал, что беспорядки во время матча в Краснодаре и порча имущества стадиона являются для клуба болезненной ситуацией.
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщал «Югополис», прошедший в воскресенье, 24 сентября в Краснодаре футбольный матч между командами «Зенит» и «Краснодар», закончившийся со счетом 2:0 в пользу гостей, продолжает вызывать множество кривотолков.
Напомним, перед началом матче, в ходе состязания и после его окончания имел место ряд инцидентов. По официальной информации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в ходе матча болельщики футбольного клуба «Зенит» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей
Однако авторитетный
Болельщики, которые
На улице начались столкновения между фанатами и краснодарской полицией. По словам очевидцев, одному из болельщиков сломали ногу.
— По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест, — сообщил на официальном сайте ФК «Краснодар» гендиректор клуба Владимир Хашиг. — В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК «Зенит» и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из
Поскольку мы, как и вся
У нас нормальные отношения с болельщиками «Зенита». И нам непонятна реакция фанатов клуба из
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