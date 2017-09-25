«Амкар» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Менее часа осталось до начала матча 11-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «СКА-Хабаровск».
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Наставники обеих команд назвали стартовые составы.
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Конде, Прокоьфьев, Баланович, Сиваков, Комолов, Белоруков.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Бодул, Шаваев, Идову, Гащенков, Костюков, Эззатоллахи, Салугин, Рязанцев, Чухланцев.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасёв, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Баляйкин, Гришко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Калинский, Федотов, Барбароб, Христов.
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