«Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения фанатов «Зенита»

Болельщики питерского клуба подожгли сидения на стадионе.

«По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест. В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК “Зенит” и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК “Зенит” им было выделено именно такое количество билетов — одна тысяча, бесплатно.



Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.



У нас нормальные отношения с болельщиками “Зенита”. И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики “Зенита” недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь», — говорится на сайте «Краснодара».