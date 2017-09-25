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25 сентября 2017, 15:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения фанатов «Зенита»

Руководство «Краснодара» в лице генерального директора клуба Владимира Хашига выступило с заявлением по поводу инцидента во время домашнего матча 11-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2).

Игрок ФК Краснодар Шарль Каборе в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Краснодар (Краснодар) и ФК Зенит (Санкт-Петербург). Увеличить
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© РИА "Новости"

Болельщики питерского клуба подожгли сидения на стадионе.

«По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест. В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с ФК “Зенит” и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга. По предварительному согласованию с ФК “Зенит” им было выделено именно такое количество билетов — одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся Премьер-Лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков. Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

У нас нормальные отношения с болельщиками “Зенита”. И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе. Тем более что болельщики “Зенита” недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь», — говорится на сайте «Краснодара».

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
45′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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