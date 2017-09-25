Евгений ЗЫРЯНКИН

В матче «Динамо» — ЦСКА вы почувствовали разницу между одним из лидеров и проблемным середняком, лишившимся форварда Панченко, главной своей ударной силы, и рискующим откатиться в зону стыков, а то и вылета? А в игре «Спартак» — «Анжи» сумели отличить чемпиона от аутсайдера, пропускающего в среднем почти по 2,5 гола за игру? А равенство, хотя бы относительное, двух команд, накануне 11-го тура возглавлявших таблицу, обнаружили?

В том-то и дело, что нет, нет и нет. Такой вот парадокс: все матчи с участием призеров предыдущего чемпионата прошли и завершились совершенно вопреки приоритетам. Где ждали борьбы — получили разгром и наоборот. Как следствие: в премьер-лиге образовался не просто единоличный, а теперь уже безоговорочный — на этом отрезке сезона — вожак и предводитель. А тот, кого он намерен сковырнуть с престола, похоже, окончательно и рекордно-досрочно переквалифицировался в экс-чемпионы.

«КРАСНОДАР» — «ЗЕНИТ»: МОГЛО БЫТЬ И 5:0

«Зенит» в Краснодаре против соперника, подпиравшего его в таблице плечом, сыграл впечатляюще и выглядел по меркам чемпионата России поистине внушительно, даже могущественно. Это вовсе не преувеличение: уже второй раз в нынешнем сезоне зенитовцы рвут в клочья прямого конкурента, и точнее индикатора для уровня команды, ее игры и клубной работы, придумать сложно. Скажете, 2:0 — не разгром? Ну так будь порасторопнее да, может быть, поудачливее Дзюба, легко получилось бы 5:0. А все, что смог создать в концовке «Краснодар», вполне укладывалось в утешительное понятие «гол престижа». Но «Зенит» был настолько убедителен у обоих ворот, что и его не допустил.

Короновать Питер, разумеется, еще нельзя. Но с такой игрой, как в воскресенье, преград на пути к чемпионскому титулу не предвидится, да и «Реал Сосьедад» в Лиге Европы можно заставить глазеть на себя снизу вверх. Важно лишь не растерять то удовольствие от футбола, с каким зенитовцы вышли — и получали все 90 минут — на поле краснодарского «Колизея» или, скажем, в Скопье. ​