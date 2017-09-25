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25 сентября 2017, 12:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Фурсенко намерен встретиться с фанатами «Зенита» для обсуждения инцидента в Краснодаре

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко намерен встретиться с болельщиками клуба для обсуждения инцидента, произошедшего во время матча 11-го тура чемпионата России на выезде с «Краснодаром». Об этом он сообщил ТАСС.

Болельщики Зенита во время второго тайма выездной игры с Краснодаром покинули гостевой сектор стадиона а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. Увеличить
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В воскресенье газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что болельщики «Зенита» во время второго тайма выездной игры с «Краснодаром» покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. По информации издания, это было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных фанатов «Зенита», а клуб взял только одну тысячу билетов вместо предложенных «Краснодаром» трех тысяч. На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОНа.

«Мы запрашивали не три тысячи, а около 1,2 тысяч билетов, но руководство “Краснодара” дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось, — сказал Фурсенко. — Как мне кажется, “Зениту” можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла».

По словам Фурсенко, служба безопасности «Зенита» пыталась решить вопросы по претензиям со стороны болельщиков.

«У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание», — отметил президент «Зенита».

Матч «Краснодар» — «Зенит» прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:2.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
45′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Полиция задержала двух фанатов «Зенита» на матче с «Краснодаром» за хулиганство

Полиция задержала двух фанатов «Зенита» на матче с «Краснодаром» за хулиганство

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Краснодарская полиция задержала двух болельщиков санкт-петербургского’Зенита, которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.
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