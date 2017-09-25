Фурсенко намерен встретиться с фанатами «Зенита» для обсуждения инцидента в Краснодаре

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В воскресенье газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что болельщики «Зенита» во время второго тайма выездной игры с «Краснодаром» покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. По информации издания, это было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных фанатов «Зенита», а клуб взял только одну тысячу билетов вместо предложенных «Краснодаром» трех тысяч. На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОНа.

«Мы запрашивали не три тысячи, а около 1,2 тысяч билетов, но руководство “Краснодара” дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось, — сказал Фурсенко. — Как мне кажется, “Зениту” можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла».

По словам Фурсенко, служба безопасности «Зенита» пыталась решить вопросы по претензиям со стороны болельщиков.

«У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию. Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание», — отметил президент «Зенита».

Матч «Краснодар» — «Зенит» прошел в воскресенье и завершился со счетом 0:2.