Главный тренер ФК «Ростов» назвал усталость причиной поражения от «Локомотива»

В начале игры желто-синие провели ряд опасных атак: Ионов и Бухаров были близки к тому, чтобы забить гол, однако этого не случилось.

Во втором тайме полузащитник «Локомотива» Тарасов получил желтую карточку за грубую игру с Калачевым. Ближе к концу матча ФК «Ростов» усилил давление, однако момент во встрече удачно использовал «Локомотив»: в добавленное время Эдер кивком головы переиграл вышедшего из ворот Песьякова.

Как рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ростова» Леонид Кучук, причиной поражения желто-синих стала усталость.

«Получилось так, что мы много суетились в передней линии. Не хватало слаженности, хотя много работаем над этим. В концовке у нас устала опорная зона, не успевали закрываться, а “Локомотив” стал легко проходить зоны инсайдов», — рассказал он.

«Теперь будем двигаться дальше, перестраиваться. Жаль, что эмоции не помогли довести матч до нормального итога», — добавил Леонид Кучук.