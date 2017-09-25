Главный тренер ФК «Ростов» назвал усталость причиной поражения от «Локомотива»
24 сентября ФК «Ростов» потерпел поражение в домашнем матче с «Локомотивом», который прошел в рамках 11-го тура РФПЛ.
В начале игры
Во втором тайме полузащитник «Локомотива» Тарасов получил желтую карточку за грубую игру с Калачевым. Ближе к концу матча ФК «Ростов» усилил давление, однако момент во встрече удачно использовал «Локомотив»: в добавленное время Эдер кивком головы переиграл вышедшего из ворот Песьякова.
Как рассказал на послематчевой
«Получилось так, что мы много суетились в передней линии. Не хватало слаженности, хотя много работаем над этим. В концовке у нас устала опорная зона, не успевали закрываться, а “Локомотив” стал легко проходить зоны инсайдов», — рассказал он.
«Теперь будем двигаться дальше, перестраиваться. Жаль, что эмоции не помогли довести матч до нормального итога», — добавил Леонид Кучук.
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