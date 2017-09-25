Битва аутсайдеров: «СКА-Хабаровск» сразится с пермским «Амкаром»

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

Футболисты хабаровского СКА отправились в Пермь. В 11-м туре РОСГОССТРАХ Чемпионата России «красно-синих» ждет встреча с местным «Амкаром». И «армейцы», и их соперники сегодня числятся в аутсайдерах турнирной таблицы РФПЛ, но у хабаровской дружины статистика в этом сезоне не такая удручающая, как у пермяков, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Проиграв четыре матча подряд на старте чемпионата, «СКА-Хабаровск» до сих пор зарабатывает очки, сводя встречи с соперниками к безголевой или боевой ничьей. В копилке «армейцев» всего 8 баллов, а за плечами всего одна победа и 14-е место в турнирной таблице. Зато «красно-синие» продолжают беспроигрышную серию — пять ничейных результатов подряд. Кроме того, «СКА-Хабаровск» принял участие в розыгрыше Кубка России и в 1/16 финала обыграл московский «Арарат». Эта победа не повлияла на положение «армейцев» в Премьер-лиге, но настроение футболистам уж точно подняла — после встречи с махачкалинским «Анжи» дальневосточники ни разу еще не взяли верх над соперниками.

Пермский «Амкар» занимает последнюю строчку в таблице РФПЛ: 16-е место и восемь баллов, как и у «СКА-Хабаровска». Выиграв два матча, «красно-черные» уступили в шести встречах, а еще две свели к ничьей. «Армейцы», хоть и взяли верх лишь над одним соперником, все же проигрывают меньше, чем пермяки. Однако «Амкар» сумел на выезде обыграть московский «Локомотив» и тульский «Арсенал», в то время как хабаровчане им уступили.

Аутсайдеры высшего дивизиона в прошлом уже встречались — тогда оба клуба выступали в ФНЛ. В сезоне 2002/03 года «Амкар» играл с тогда еще «СКА-Энергией» четырежды, но лишь однажды праздновал победу — в октябре 2002 года хабаровчане уступили пермякам на выезде со счетом 2:1. Остальные встречи закончились ничьей. Интересно, что в составе «Амкара» сейчас продолжает играть лишь один футболист, который 15 лет назад вышел против «армейцев» на одну минуту — это защитник Иван Черенчиков. А из «красно-синих» в нынешнем «СКА-Хабаровске» остался лишь главный тренер Алексей Поддубский, который провел на поле все 90 минут игры.

Дальневосточники встречаются с пермским противником сегодня, 25 сентября, на стадионе «Звезда». Матч начнется в 02:00 по хабаровскому времени.