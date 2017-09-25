Полиция задержала двух фанатов «Зенита» на матче с «Краснодаром» за хулиганство

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В воскресенье в матче 11-го тура РФПЛ «Краснодар» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:2.

«В ходе матча болельщики “Зенита” попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча», — говорится в сообщении.

«Иных нарушений общественного порядка допущено не было», — отметили в полиции.

Охрану общественного порядка на матче обеспечивали свыше 600 правоохранителей. Встречу посетили почти 34 тыс. зрителей.