Полиция задержала двух фанатов «Зенита» на матче с «Краснодаром» за хулиганство
КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Краснодарская полиция задержала двух болельщиков санкт-петербургского’Зенита, которые пытались незаконно проникнуть на стадион во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Краснодаром». Об этом сообщает пресс-служба краевой полиции.
В воскресенье в матче 11-го тура РФПЛ «Краснодар» дома проиграл «Зениту» со счетом 0:2.
«В ходе матча болельщики “Зенита” попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство. За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча», — говорится в сообщении.
«Иных нарушений общественного порядка допущено не было», — отметили в полиции.
Охрану общественного порядка на матче обеспечивали свыше 600 правоохранителей. Встречу посетили почти 34 тыс. зрителей.