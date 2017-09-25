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«Динамо» — ЦСКА — 0:0

Я давал прогноз, что вероятна ничья. Несмотря на тревожные слухи вокруг «Динамо», что ни может не влиять на игроков. Но я исходил из того, что это дерби. К дерби идет хороший подогрев и поэтому команда, которая вроде бы выглядит на бумаге слабее, может сыграть в таком отдельном матче на равных с более сильным соперником.

Казалось бы ЦСКА даст преимущество отсутствие из-за травм Панченко и Рыкова, но игра получилось абсолютно равной и скучной. В общем, счет по игре. Матч: Динамо — ЦСКА.

«Спартак» — «Анжи» — 2:2

Спартаковские болельщики расстраиваются о того, что происходит с командой и как она играет. Но «Спартак» — это главный массовик-затейник нашего чемпионата. Если бы «Спартак» играл, как «Динамо» с ЦСКА, смотреть в этом матче вообще было не на что. Но спартаковцы выдали такую интригу.

До 75-й минуты казалось, у «Анжи» нет вообще никаких шансов. И вдруг они забивают два гола. Второй заслуживает отдельного разговора. Когда вся команда убежала в штрафную «Анжи», мне вспомнилась фраза «Анархия — мать порядка». И вроде бы тренер такую анархию должен предотвратить. Но почему-то не предотвратил. И пятеро (!) игроков «Анжи» выбежали на одного защитника и забили второй гол. Ну где еще такое увидишь?

Но при этом «Спартак» вселит болельщиков, а на остальное просто скучно смотреть.

«Ростов» — «Локомотив» — 0:1

По сравнению с предыдущим матчем, о котором мы говорили выше, игра в Ростове получилась очень скучной. Но я говорил в прогнозе, что Семин после двух поражений настроит команду. Так и получилось: на 94-й минуте Эдер все-таки забил. Вот такие моменты и придают изюминку нашему чемпионату. Матч: Ростов — Локомотив.

«Краснодар» — «Зенит» — 0:2

«Зенит» еще раз показал, что по игре он сильнее всех в нашем чемпионате. Я уже пару туров назад давал прогноз, что «Зенит» выиграет титул. И от своего прогноза не отказываюсь.

Питерцы забили два гола достаточно быстро, забили со стандартов. Отличились оба бывших игроки «Ростова». А затем спокойно контролировали игру и не дали сопернику ничего создать. «Краснодар» играл очень медленно, я бы сказал, что хозяева играли в какой-то ветеранский футбол.

Единственное, меня расстроили Смолов и Кокорин. Думал, они будут рвать и метать, будут стараться показать все, что могут. Устроят некое соревнование друг с другом, но Смолова вообще не было видно, а Кокорина Манчини поставил не на его позицию — на край. Потому что в центре играл Дзюба.