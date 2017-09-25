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25 сентября 2017, 9:10 | Футбол: Премьер-лига | Городской репортер

ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»

Футбольный клуб «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

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Единственный мяч в игре забил Эдер в компенсированное ко второму тайму время. Для игрока этот гол стал первым в составе железнодорожников. У хозяев поля впервые в сезоне сыграл защитник Евгений Макеев, перешедший из московского «Спартака».

Таким образом «Ростов» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ростов» — пятое (16 очков). В следующей туре 30 сентября «Ростов» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».
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