ФК «Ростов» проиграл «Локомотиву»
Футбольный клуб «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.
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Единственный мяч в игре забил Эдер в компенсированное ко второму тайму время. Для игрока этот гол стал первым в составе железнодорожников. У хозяев поля впервые в сезоне сыграл защитник Евгений Макеев, перешедший из московского «Спартака».
Таким образом «Ростов» продлил безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей. «Локомотив» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ростов» — пятое (16 очков). В следующей туре 30 сентября «Ростов» в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».
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