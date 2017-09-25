Стычки между фанатами «Зенита» и полицией произошли в Краснодаре

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Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало, что болельщики «Зенита» покинули гостевой сектор стадиона по ходу игры, так как часть поклонников санкт-петербургского футбольного клуба не пустили на арену.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт произошел из-за нехватки билетов для болельщиков «Зенита». Для них была выделена квота в одну тысячу билетов, в то время как на матч поддержать клуб из Санкт-Петербурга прибыло гораздо больше зрителей — по некоторым оценкам, в два раза. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор.

Болельщики, которые все-таки попали на стадион по билетам, решили поддержать товарищей и покинули гостевую трибуну. Уходя, они подожгли несколько сидений.

Тем временем на улице начались масштабные столкновения между фанатами и краснодарской полицией. По словам очевидцев, одного из болельщиков правоохранители повалили на землю и били, в том числе сломав ногу. Официального подтверждения о тяжелых травмах пока не поступало.

Объяснений от футбольных клубов «Зенит» и «Краснодара» о причинах случившегося на данный момент не поступало.