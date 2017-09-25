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25 сентября 2017, 0:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Стычки между фанатами «Зенита» и полицией произошли в Краснодаре

МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт. Столкновения между болельщиками санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и полицией произошли в воскресенье в Краснодаре во время матча «сине-бело-голубых» с одноименной командой в 11-м туре чемпионата России, сообщает «Фонтанка».

Столкновения между болельщиками <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит и полицией произошли в воскресенье в Краснодаре во время матча сине-бело-голубых с одноименной командой в 11-м туре чемпионата России сообщает <span class=error>Фонтанка</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало, что болельщики «Зенита» покинули гостевой сектор стадиона по ходу игры, так как часть поклонников санкт-петербургского футбольного клуба не пустили на арену.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт произошел из-за нехватки билетов для болельщиков «Зенита». Для них была выделена квота в одну тысячу билетов, в то время как на матч поддержать клуб из Санкт-Петербурга прибыло гораздо больше зрителей — по некоторым оценкам, в два раза. Те, кого не пустили на трибуны, попытались прорваться силой и в результате сломали забор.

Болельщики, которые все-таки попали на стадион по билетам, решили поддержать товарищей и покинули гостевую трибуну. Уходя, они подожгли несколько сидений.

Тем временем на улице начались масштабные столкновения между фанатами и краснодарской полицией. По словам очевидцев, одного из болельщиков правоохранители повалили на землю и били, в том числе сломав ногу. Официального подтверждения о тяжелых травмах пока не поступало.

Объяснений от футбольных клубов «Зенит» и «Краснодара» о причинах случившегося на данный момент не поступало.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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