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25 сентября 2017, 0:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Ахмат» на запасном стадионе примет «Рубин» в матче РФПЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Два матча в Перми и Грозном пройдут в понедельник в 11-м туре чемпионата России по футболу. «Ахмат» примет казанский «Рубин», а во встрече аутсайдеров сыграют «Амкар» и «СКА-Хабаровск».

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Матч в Грозном перенесен на стадион имени Билимханова, на «Ахмат-Арене» возникли серьезные проблемы с полем. В связи с техническими работами по восстановлению газона «Ахмат» и «Рубин» сыграют на запасном стадионе чеченской столицы. Команды осенью выступают не лучшим образом: клуб из Грозного в последних семи матчах выиграл лишь раз, зато в гостях у ЦСКА (1:0).

В предыдущем матче «Ахмат» в Хабаровске упустил в концовке победу во встрече с местным СКА, а в четверг подопечные Олега Кононова потерпели разгромное поражение в кубковой игре от красноярского «Енисея» (0:3). При этом играл «Ахмат» с одним из лидеров Футбольной национальной лиги (ФНЛ), возглавляемым Дмитрием Аленичевым, основным составом.

«Рубин» продолжает борьбу за Кубок России и остался одним из главных фаворитов турнира — наряду со «Спартаком», с которым казанцы могут сыграть уже в четвертьфинале. В среду «Рубин» победил в гостях «Оренбург», прервав серию из двух поражений со счетом 0:1 в чемпионате — от «Спартака» и «Урала».

«Ахмат» и «Рубин» имеют в чемпионате России одинаковые показатели — по четыре победы и 14 очков, победитель очной встречи поднимется на пятое место.

Игра в Грозном начнется в 19:30 мск, главный арбитр — Алексей Сухой из подмосковных Люберец.

Аутсайдеры встречаются в Перми

В 17:00 на пермском стадионе «Звезда» местный «Амкар» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск». Команды набрали всего по восемь очков и занимают две последние строчки в таблице, забивая меньше всех в лиге. Пермяки неделю назад одержали гостевую победу над «Локомотивом» (1:0), однако команда Гаджи Гаджиева опережает хабаровчан лишь по количеству побед. Новички премьер-лиги сумели обыграть лишь «Анжи» на своем поле (2:0), после чего пять раз подряд сыграли вничью.

«Амкар» в 10 матчах забил лишь три мяча, «СКА- Хабаровск» — шесть. Однако «Амкар» результативно сыграл в кубковой игре с воронежским «Факелом» — 4:0, два мяча забили в своем матче с представителем второго дивизиона «Араратом» и армейцы (2:1).

Победитель матча в Перми выберется даже из зоны переходных матчей. Главным арбитром матча назначен Владимир Москалев из Воронежа.

11-й тур стартовал в субботу, когда вничью сыграли «Динамо» и ЦСКА (0:0), а также «Спартак» и «Анжи» (2:2). В воскресенье «Урал» победил «Тосно» (3:1), «Уфа» — «Арсенал» (1:0), «Ростов» уступил «Локомотиву» (0:1), а «Краснодар» — «Зениту» (0:2).

После 11 сыгранных матчей лидирует «Зенит» — 27 очков, вторым идет «Локомотив» (23), третьим — «Краснодар» (21).

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