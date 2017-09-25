Артур Нигматуллин: После скандала с допингом вообще не пью таблетки

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11-й тур чемпионата России по футболу завершится двумя матча: «Ахмат» примет «Рубин», а «Амкар» встретится со «СКА-Хабаровск». После неожиданной победы над «Локомотивом» пермяки намерены развить свой успех в матче с хабаровской командой и выбраться из зоны вылета.

Одним из лидеров нынешнего «Амкара» является вратарь Артур Нигматуллин. Воспитанник ЦСКА, в 2010 году получивший полугодичную дисквалификацию за применение запрещенного препарата фуросемид, долго скитался по арендам в клубах низших лиг, а в 2013 году окончательно расстался с армейцами и остановился на уровне ФНЛ. В прошлом сезоне Артур не смог помочь «Тосно» выйти в РФПЛ, после чего 26-летний голкипер перешел в «Амкар» и дебютировал в элитном дивизионе. В эксклюзивном интервью «Известиям» он рассказал, как ему удалось отстоять «на ноль» матч в Черкизово и высказал свое мнение о причинах неудачного старта «Амкара».

— За счет чего в последнем туре удалось на выезде выиграть у «Локомотива»?

— У нас есть четкий план на игру. Тяжело обороняться большую часть времени. Но мы придерживались своей стратегии, постоянно находились в движении. Конечно, играть против «Локомотива» тяжело. У «железнодорожников» квалифицированные футболисты, которые всегда держат соперника в напряжении своими подачами, прострелами и дальними ударами. Всегда непросто сохранить ворота сухими, если ты обороняешься почти весь матч. Особенно если играешь против команды уровня «Локомотива». Но мы работаем на пределе возможностей и стараемся добиваться результата.

— Почему «Амкару» не удался старт сезона?

— Соперники анализируют нашу игру, постоянно смотрят на нас. Понимают, что мы играем от обороны, очень жестко встречаем соперника в середине поля. Я не могу сказать, что в этом сезоне мы кому-то проиграли вчистую. Даже с «Зенитом» и ЦСКА были шансы сыграть вничью и победить. Имели свои два-три момента, но не реализовали их, а затем пропускали атаки соперников. У «Зенита» был один голевой момент, и он реализовал его. ЦСКА тоже создал не особо много возможностей в атаке, но всё, что было, армейцы использовали. На мой взгляд, мы играли не хуже этих соперников. Но это футбол: никогда не знаешь, где тебе улыбнется удача, а где — нет.

— По итогам трети чемпионата вы наконец выбрались из зоны вылета. Матч с конкурентом в борьбе за выживание «СКА-Хабаровск» станет определяющим?

— Нам в любом случае надо играть на победу. Да, прошла только стартовая часть сезона, но нужно всегда максимально серьезно относиться к любой встрече. Хабаровск очень неплохо смотрится в этом сезоне — отобрал очки у «Спартака», на равных играл с «Зенитом», «Рубином» и «Локомотивом», даже на выезде набирает очки. Поэтому нам нельзя его недооценивать и думать, что после недавней победы можно выходить на поле расслабленно. Такие выигрыши, как у «Локо», раскрепощают, так что надо теперь закреплять успех.

— «Амкар» переживает очередную перестройку состава…

— «Амкар» придерживается одного плана на матч, одной тактики, которая многим известна. Да, футболисты поменялись, нет Георгия Джикии и Александра Селихова, но мы стараемся их подменять и прогрессировать, компенсируя потери футболистов. Тем более Пермь часто продает игроков и восполняет это приобретением других. Например, в последних матчах полузащитник Миша Гащенков забил уже второй гол.

— Ощущаются изменения в игре после возвращения Дмитрия Белорукова из московского «Динамо»?

— Белоруков — легенда пермского футбола, он отыграл очень много матчей в РФПЛ за «Амкар». От него исходит такая уверенность в обороне, что это сразу передается команде. Его приход серьезно сказался — очень добавил баланса в защите.

— Как команда встретила возвращение в тренерский штаб Вадима Евсеева, ушедшего в «Амкар» с поста главного тренера ивановского «Текстильщика»?

— Прекрасно встретила. Мы очень рады, что Вадим Валентинович вернулся в команду и сейчас с нами. Я с ним раньше не работал, поскольку пришел в «Амкар» только перед этим сезоном. Но уже по этим нескольким дням заметно, насколько Евсеев сильный специалист и как они с Андреем Карякой помогают Гаджи Муслимовичу.

— Вы упомянули Джикию и Селихова. Нет желания повторить их путь и в будущем перейти в команду уровня «Спартака»?

— В последнее время я стараюсь идти от игры к игре, далеко вперед не заглядываю. Да, есть определенные планы и цели относительно своей карьеры, но сейчас я стараюсь об этом не думать и все свои мысли держать только в направлении предстоящего матча.

— Прошло четыре года, как вы окончательно покинули ЦСКА. Недавний матч против них имел для вас принципиальное значение?

— Там по-прежнему остаются мои друзья — люди, с которыми я начинал свой путь в ЦСКА. Они способствовали моему прогрессу. Со всеми встретился, пообщался. Конечно, хотелось выиграть у армейцев, но не получилось.

— Вы ушли из ЦСКА в 2013-м. Застали кого-нибудь из нынешней молодежи армейцев?

— Я с 2011 года ездил по арендам и фактически не был в расположении армейцев, даже когда ненадолго возвращался в команду. А нынешняя молодежь ЦСКА на семь-восемь лет младше меня. Но я очень рад за клуб, что он сделал на них ставку. Это серьезная команда, в очередной раз доказавшая, что можно добиваться результата без больших денег, используя собственные резервы.

— Перед вашей командой сейчас стоит задача избежать вылета в ФНЛ? Или всё же рассчитываете на большее?

— Хотим двигаться от игры к игре, набирать очки. В этом сезоне мы еще ни разу не выигрывали дома. Есть цель исправить это и порадовать наших болельщиков.

— Ранее «Амкар» часто сталкивался с финансовыми проблемами. Сейчас их нет?

— Я пришел только перед этим сезоном, поэтому не знаю, как обстоят дела у тех ребят, что были здесь раньше. Но в ходе нынешнего чемпионата нам платят вовремя. Ни одной задержки не было.

— Во время выступлений за ЦСКА вас дисквалифицировали за допинг. Следите за ситуацией вокруг нашего спорта и что можете посоветовать с позиции своего опыта?

— Быть внимательней, изучать таблицу запрещенных препаратов. Это мой бесценный опыт. Не хочется, чтобы наши спортсмены сталкивались с такими неприятностями. Думаю, что на наш спорт сейчас идет необоснованное давление. В моем случае была чисто моя ошибка — я оказался в этой ситуации по глупости. А сейчас многие наши спортсмены пострадали абсолютно несправедливо.

— Теперь мучаете клубных врачей расспросами, какие лекарства они прописывают команде?

— Я после дисквалификации больше вообще не пью таблетки.

— Даже когда болеете?

— Лечусь народными методами.