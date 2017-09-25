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25 сентября 2017, 0:28 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Виноваты Смолов и Шишкин. Из-за кого пропустил «Краснодар»

Подробный разбор голов, пропущенных «быками» в матче с «Зенитом».

Воскресенье. Краснодар. Краснодар - Зенит - 0:2. Станислав КРИЦЮК: как же так? Увеличить
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Александр ЕРОХИН, 30 — 0:1

Снос Классоном Ивановича в неопасной зоне обернулся голевым штрафным. Кришито навесил в нужную точку на линии вратарской, куда устремился Ерохин и четко пробил головой.

Главный вопрос: кто отвечал за полузащитника «Зенита»? В борьбу с ним в последний момент вступил Мартынович, но он караулил другого игрока, который к тому же грамотно его нейтрализовал, и переключился на Ерохина, только увидев, что тот остался бесхозным. Судя по жестикуляции краснодарцев, Мартынович начал пенять Шишкину, а тот кивнул на Смолова — и именно последняя версия кажется правильной, поскольку крайне сложно заподозрить Шалимова в том, что он отрядил невысокого Шишкина на борьбу с долговязым Ерохиным, тогда как Смолов для этого вполне годится. Можно заметить, что форвард «быков» располагался в общей группе обороняющихся, но в какой-то момент отстал от нее, а Ерохин, стартовавший из-за спин партнеров, наоборот, ускорился — и оказался практически свободным. Если бы Смолов продолжал движение, он вполне мог прервать подачу Кришито или помешать точному удару.

Дмитрий ПОЛОЗ, 36 — 0:2

Атака «Зенита» перекатилась с левого фланга на правый, где на этот раз никто плотно не встречал Ивановича. Классон опоздал, хотя как раз в этом эпизоде его фол был бы кстати. В ту же секунду к линии вратарской устремился Полоз, который изначально двигался рядом с Шишкиным, но затем отклеился от него и остался без присмотра, а Шишкин никому подопечного не передоверил. Газинский ситуацию не видел, поскольку Полоз был у него за спиной. Гранквист выдвинулся навстречу форварду, но тот был ближе к мячу и преобразовал шикарную подачу Ивановича в не менее шикарный удар головой в дальний угол. Крицюка же быстрота и точность комбинации застали врасплох, и выручить свою команду он не сумел.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
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