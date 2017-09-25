Виноваты Смолов и Шишкин. Из-за кого пропустил «Краснодар»

Александр ЕРОХИН, 30 — 0:1

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:1 30' Александр Ерохин <a href="https://t.co/8p49paXua5">pic.twitter.com/8p49paXua5</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994439526223872">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Снос Классоном Ивановича в неопасной зоне обернулся голевым штрафным. Кришито навесил в нужную точку на линии вратарской, куда устремился Ерохин и четко пробил головой.

Главный вопрос: кто отвечал за полузащитника «Зенита»? В борьбу с ним в последний момент вступил Мартынович, но он караулил другого игрока, который к тому же грамотно его нейтрализовал, и переключился на Ерохина, только увидев, что тот остался бесхозным. Судя по жестикуляции краснодарцев, Мартынович начал пенять Шишкину, а тот кивнул на Смолова — и именно последняя версия кажется правильной, поскольку крайне сложно заподозрить Шалимова в том, что он отрядил невысокого Шишкина на борьбу с долговязым Ерохиным, тогда как Смолов для этого вполне годится. Можно заметить, что форвард «быков» располагался в общей группе обороняющихся, но в какой-то момент отстал от нее, а Ерохин, стартовавший из-за спин партнеров, наоборот, ускорился — и оказался практически свободным. Если бы Смолов продолжал движение, он вполне мог прервать подачу Кришито или помешать точному удару.

Дмитрий ПОЛОЗ, 36 — 0:2

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:2 36' Дмитрий Полоз <a href="https://t.co/EAvGyA6rGH">pic.twitter.com/EAvGyA6rGH</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994609554862080">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Атака «Зенита» перекатилась с левого фланга на правый, где на этот раз никто плотно не встречал Ивановича. Классон опоздал, хотя как раз в этом эпизоде его фол был бы кстати. В ту же секунду к линии вратарской устремился Полоз, который изначально двигался рядом с Шишкиным, но затем отклеился от него и остался без присмотра, а Шишкин никому подопечного не передоверил. Газинский ситуацию не видел, поскольку Полоз был у него за спиной. Гранквист выдвинулся навстречу форварду, но тот был ближе к мячу и преобразовал шикарную подачу Ивановича в не менее шикарный удар головой в дальний угол. Крицюка же быстрота и точность комбинации застали врасплох, и выручить свою команду он не сумел.