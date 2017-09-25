Виноваты Смолов и Шишкин. Из-за кого пропустил «Краснодар»

Снос Классоном Ивановича в неопасной зоне обернулся голевым штрафным. Кришито навесил в нужную точку на линии вратарской, куда устремился Ерохин и четко пробил головой.
Главный вопрос: кто отвечал за полузащитника «Зенита»? В борьбу с ним в последний момент вступил Мартынович, но он караулил другого игрока, который к тому же грамотно его нейтрализовал, и переключился на Ерохина, только увидев, что тот остался бесхозным. Судя по жестикуляции краснодарцев, Мартынович начал пенять Шишкину, а тот кивнул на Смолова — и именно последняя версия кажется правильной, поскольку крайне сложно заподозрить Шалимова в том, что он отрядил невысокого Шишкина на борьбу с долговязым Ерохиным, тогда как Смолов для этого вполне годится. Можно заметить, что форвард «быков» располагался в общей группе обороняющихся, но в какой-то момент отстал от нее, а Ерохин, стартовавший из-за спин партнеров, наоборот, ускорился — и оказался практически свободным. Если бы Смолов продолжал движение, он вполне мог прервать подачу Кришито или помешать точному удару.
Дмитрий ПОЛОЗ, 36 — 0:2
Атака «Зенита» перекатилась с левого фланга на правый, где на этот раз никто плотно не встречал Ивановича. Классон опоздал, хотя как раз в этом эпизоде его фол был бы кстати. В ту же секунду к линии вратарской устремился Полоз, который изначально двигался рядом с Шишкиным, но затем отклеился от него и остался без присмотра, а Шишкин никому подопечного не передоверил. Газинский ситуацию не видел, поскольку Полоз был у него за спиной. Гранквист выдвинулся навстречу форварду, но тот был ближе к мячу и преобразовал шикарную подачу Ивановича в не менее шикарный удар головой в дальний угол. Крицюка же быстрота и точность комбинации застали врасплох, и выручить свою команду он не сумел.
МОСКВА, 25 сен — Р-Спорт.Столкновения между болельщиками санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и полицией произошли в воскресенье в Краснодаре во время матча «сине-бело-голубых» с одноименной командой в 11-м туре чемпионата России, сообщает «Фонтанка».