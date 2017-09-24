«Зенит»: тайм совершенства

ОБЕРТКА-МЕЧТА

Обертка была — красивее не придумаешь. Матч лидеров на поле команды, отстающей на три очка. Лучший снайпер двух последних сезонов против лидера сезона этого. Самый современный стадион страны с лучшим табло, наверное, во всем мире. Видеоролик на этом табло перед игрой, где Смолов разрывал газету с заголовком, что он уходит из «Краснодара». Могучий бык на весь центральный круг, которого расчесали (!) из травы. Полная «коробочка» на трибунах. Мечта, а не орнамент.

А если еще вспомнить прошлогодний матч между этими же командами в Краснодаре! «Быки», исполнившие «МЮ» образца финала Лиги чемпионов-1999. Марат Измайлов, который в тот день последний на сегодня раз явил миру свое волшебство. Искусничая всю игру, он сначала ответил на мяч Дзюбы своим, а потом исполнил навес, с которого начался эпический гол Окриашвили «ножницами» через себя (правда, из офсайда). В этот раз хотелось увидеть что-то подобное по драме. Тем более, что таблица к тому располагала.

Посреди недели обе команды вылетели из Кубка. «Краснодару» пришлось для этого значительно дальше лететь («Зениту» вовсе лететь и даже ехать не нужно было — в российском футболе можно выступать в гостях на своем стадионе), но питерцы играли на день позже и провели на поле 120 минут. Впрочем, все это не имело значения. Ведь и у одних, и у других на поле вышло по два футболиста, игравших с первых минут в Кубке: Мартынович и Каборе у хозяев, Мевля и Полоз — у гостей. Вот так у нас ведущие клубы относятся к Кубку страны. Хотя в любом случае и у одних, и у других глубина состава такая, что обыгрывать соперников из ФНЛ они все равно были обязаны.

ГОЛЫ РОССИЙСКИХ СБОРНИКОВ В ТАКОМ МАТЧЕ — ЗНАК КАЧЕСТВА

Зато с составом, отгрузившим в прошлом туре в Махачкале пять мячей «Анжи», нынешние 11 фамилий «быков» совпали от и до. Даже Вандерсон Масиэл, сделавший классный дубль кручеными ударами, остался на скамейке. Роберто Манчини же удивил тем, что второй матч чемпионата подряд на лавке начал лидер старта сезона — Паредес. Для тренера в богатой обойме явно нет неприкосновенных. Не было и Дриусси, которому поначалу итальянец доверял безоговорочно.

А вот Дзюба, как и с «Уфой», появился в «старте». С флангов ему помогали Кокорин и Полоз (экс-ростовчанин тоже вышел из тени, в которой оказался со старта сезона). Смелая модель питерцев и на практике начала воплощаться с первых секунд бодро. Еще и Иванович, вышедший на сей раз справа, поддерживает едва ли не каждую атаку — так что на левого защитника «быков» Петрова давление обрушилось огромное.

Кокорин в первые две минуты дважды оказался в офсайде. Позже выяснится, что больше в положение «вне игры» зенитовцы до перерыва не заберутся ни разу — то есть урок был извлечен очень оперативно. Сам же сдвинутый направо лучший бомбардир первенства принялся мучить чужую оборону без единой минуты перерыва.

Смотреть на то, как он ежесекундно ищет мяч, перемещается то в центр, то налево, когда надо — берет игру на себя, а когда надо — раздает пасы партнерам, да еще и в обороне здорово отрабатывает, было одно удовольствие. Видно, что Кокорин потрясающе готов функционально, легок, неутомим и бесконечно уверен в себе. Перевод на край ничуть не снизил его эффективность — тем более что они с Дзюбой не раз менялись местами.

А как прекрасен был в чтении игры и начале атаки Маммана! Перечислять можно многих. Главное же — команду в целом. В современном футболе нет ничего важнее компактности и перехода как от обороны к атаке, так и к атаки к обороне. Все это проделывалось «Зенитом» образцово. Тогда как «Краснодар» просто не знал, что делать — ни как атаковать, ни как обороняться. В первом тайме он был командой из другой лиги.

Первый раз, правда, «Зенит» имел реальный шанс забить скорее из-за ошибки Крицюка, чем по собственной доблести. Мевля закинул мяч на Полоза, Крицюк, надеявшийся его опередить, проскочил — вот только Полоз, догнавший мяч, находился спиной к воротам и под слишком острым углом. Поэтому попытка перебросить побежавшего к своим воротам Крицюка ему не удалась.

Отдельной головной болью для «Краснодара» уже по традиции этого сезона (7 пропущенных таким образом мячей до этой игры) стали «стандарты». На 15-й минуте после штрафного едва не забил Кокорин. Каким-то образом он оказался на ближнем углу вратарской совершенно один — и «закидушку» партнера превратил в удар с лета. Правда, смазанный.

А что же Смолов? Он чистый центрфорвард — а значит, более зависимый игрок, чем Кокорин. Доставки же ему не было никакой. На 19-й минуте дошло до того, что в поисках мяча он обнаружился где-то близ углового флага, получил там мяч и рванул в обводку на двоих питерцев. Это с первой же секунды выглядело делом безнадежным — и отобрали мяч у снайпера с легкостью неимоверной. После чего почти до конца тайма о нем снова забыли.

До 25-й минуты на поле безраздельно властвовал «Зенит», а потом у «Краснодара» мяч потихоньку начал держаться. Двумя минутами позже у «быков» случился первый угловой. Правда, запоротый бездарным розыгрышем — несколькими пасами мяч был доведен почему-то до Каборе, никогда не слывшего мастером дальних ударов. Последовал логичный удар по воробьям. Тем не менее краснодарцы, думалось, в эти минуты вздохнули с облегчением — давление «Зенита» спало. Но это было очень обманчивое облегчение. Охотник просто заманивал жертву в западню. Манчини ненадолго включил игровую аритмию. И это сработало.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:1 30' Александр Ерохин <a href="https://t.co/8p49paXua5">pic.twitter.com/8p49paXua5</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994439526223872">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

На исходе получаса соотношение фолов демонстрировало удивительные цифры — 8−1. В связи с этим футболисты «Краснодара», особенно Газинский, предъявляли претензии Михаилу Вилкову — видимо, считая, что арбитр не замечает питерские фолы, у хозяев же фиксируя лишнее. Но игроки «быков» за гостями просто не успевали. И этот самый восьмой фол стал для «Краснодара» роковым. Кришито навесил, Ерохин, которому никто толком не мешал, головой вбил гвоздь — 0:1.

Не прошло и шести минут, как еще один удар головой счет удвоил. Это уже была совершенная атака с ходу. Кузяев нашел слева подключившегося в очередной раз Ивановича, тот вырезал, как на лучших стадионах Лондона, — и Полоз поставил на табло «Арены Краснодар» размашистый автограф. Вот уж кому от этого мяча, уверен, стало хорошо, — Станислав Черчесов. Полоз в его планы явно входит, а вот его пребывание на скамейке «Зенита» — нет. А голы, забитые как Ерохиным, так и Полозом, в матче такой важности, — это знак качества. Аутсайдеру-то дома забивать все горазды, а вот соседу по верху таблицы в гостях — это здорово.

Смолов получил свой первый шанс на 44-й минуте, но метров с 12 пробил мимо. Так «Краснодар» до перерыва и не нанес ни одного удара в створ. А вот Дзюба едва не забил третий, после ошибки Каборе убежав со своей половины поля один на один. И отчаянный отбор Петрова был на грани фола последней надежды. Но Вилков рассудил, что защитник все же сыграл в мяч и оставил «быков» на корриде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:2 36' Дмитрий Полоз <a href="https://t.co/EAvGyA6rGH">pic.twitter.com/EAvGyA6rGH</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994609554862080">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ЗЕНИТ» МАНЧИНИ — НЕ «ЗЕНИТ» ЛУЧЕСКУ

«Краснодар» явно получил живительных подсказок от Игоря Шалимова, поскольку вышел на второй тайм другой командой. Вандерсон вместо Подберезкина поддал жару. Появились хотя бы подходы, а вот моменты — увы. До них дело дойдет только в концовке.

Но у «Зенита» шансы будут как минимум не хуже. Трижды отлично сыграет Дзюба, однако в ворота у него мяч так и не зайдет. Лунев же дважды выдаст высший вратарский пилотаж, в который уже раз доказав, что у Акинфеева в сборной появился серьезный конкурент.

Финишное чудо, как в прошлом году, «Краснодару» не удалось, хотя он пытался как мог. Но «Зенит» Манчини — это не «Зенит» Луческу. В Краснодаре мы получили этому лишнее подтверждение. А «быкам» с такой игрой в первом тайме о золоте мечтать нечего.