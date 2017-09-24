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24 сентября 2017, 22:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Лунев — 7,5 за суперсэйвы. «Краснодар» — «Зенит». Оценки «СЭ»

«СЭ» подробно разбирает центральный матч 11-го тура.

Краснодар. Краснодар - Зенит - 0:2. В игре - Андрей ЛУНЕВ. Увеличить
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КРАСНОДАР

КРИЦЮК — 5,5. В пропущенных голах не виноват, но нервно и неуверенно действовал на выходах. Только по счастливому стечению обстоятельств «Зенит» не воспользовался его ошибками.

ШИШКИН — 5,5. Не всегда успевал за Кокориным и Полозом. В атаке был малоактивен.

МАРТЫНОВИЧ — 5,0. Проспал рывок Ерохина в моменте с первым голом «Зенита».

ГРАНКВИСТ — 5,0. Достаточно успешно боролся с Дзюбой вверху. Упустил Полоза в моменте со вторым мячом петербуржцев.

ПЕТРОВ — 5,0. Не всегда успешно противостоял Кокорину и Ивановичу в первом тайме. Остановил опаснейший прорыв Дзюбы. Во втором тайме сыграл увереннее.

ГАЗИНСКИЙ — 5,0. Не хватало скорости в борьбе с игроками «Зенита» в первом тайме. В конце матча после его ошибки Дзюба едва не забил третий гол.

КАБОРЕ — 5,0. В первой половине не успевал за быстрыми атаками «Зенита». Едва не упустил Дзюбу в конце первого тайма — его ошибку исправлял Петров. После перерыва сыграл более уверенно.

ПОДБЕРЕЗКИН — 4,5. Ошибался в передачах, проигрывал борьбу Кришито. Был заменен на Вандерсона в перерыве.

ПЕРЕЙРА — 5,5. Много фолил. Подавал угловые, но чаще всего неопасно.

КЛАССОН — 5,0. Допускал много брака в передачах. Упустил стопроцентный момент в конце игры.

СМОЛОВ — 5,5. Большую часть первого тайма провел без мяча. Перед перерывом все-таки поймал момент, но его удар заблокировал Иванович. Во второй половине начал с неплохого выстрела из-за штрафной, но потом ушел в тень.

ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ — 6,0. Отлично вошел в игру после перерыва. Смело шел в обводку, постоянно создавал напряжение у ворот «Зенита». Имел два отличных момента, но переиграть Лунева так и не смог.

ОКРИАШВИЛИ — 5,0. Вышел повторять свой прошлогодний подвиг в матче с «Зенитом», но на этот раз не получилось.

ЖОАУЗИНЬЮ — 6,0. Создал отличный момент для Вандерсона в концовке матча, но то его не реализовал.

ЗЕНИТ

ЛУНЕВ — 7,5. В первом тайме почти не вступал в игру. После перерыва несколько раз выручил «Зенит». Сделал пару суперсэйвов после ударов Классона и Вандерсона.

ИВАНОВИЧ — 7,0. Отлично заменил Смольникова в атаке. Полностью переиграл Петрова в первом тайме, сделал голевой пас Полозу. Заблокировал опасный удар Смолова. После перерыва сосредоточился на разрушении.

МЕВЛЯ — 6,0. Действовал без ошибок. Несколько раз начинал атаки длинными передачами.

МАММАНА — 6,5. Играл смело и порой даже авантюрно, но не ошибался. Красиво обыграл Смолова у линии ворот во втором тайме.

КРИШИТО — 6,5. Так же, как и Иванович, активно подключался к атакам. Просто затоптал Подберезкина на своем фланге. Отдал голевой пас со штрафного Ерохину.

КРАНЕВИТТЕР — 6,0. Очень продуктивно сыграл в отборе.

ЕРОХИН — 7,0. Активно помогал Дзюбе прессинговать защиту «Краснодара». Забил важный гол, а после перерыва выполнил огромный объем черновой работы.

КУЗЯЕВ — 6,5. Провел очередной классный матч. В первом тайме был одним из главных дирижеров скоростных комбинаций «Зенита». Отдал классный пас Ивановичу в моменте со вторым голом.

КОКОРИН — 6,5. Хоть и не забил, но провел хороший матч. Активно перемещался по всему фронту атаки. Лез в борьбу с остервенением Руни.

ПОЛОЗ — 6,5. Мог подловить Крицюка на ошибке на выходе, но не сумел сделать точную передачу партнерам. Забил классный гол после передачи Ивановича.

ДЗЮБА — 6,0. Регулярно заставлял защитников «Краснодара» нарушать правила. Очень полезно сыграл во втором тайме, когда «Зенит» перешел на действия вторым номером и Дзюба остался единственным чистым нападающим. Имел как минимум два супермомента, но переиграть Крицюка не смог.

ПАРЕДЕС — 5,5. Вышел на замену в конце игры и помог «Зениту» удержать победный счет.

ТЕРЕНТЬЕВ — б/о.

КАПЛЕНКО — б/о.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
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