Лунев — 7,5 за суперсэйвы. «Краснодар» — «Зенит». Оценки «СЭ»
«СЭ» подробно разбирает центральный матч 11-го тура.
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КРАСНОДАР
КРИЦЮК — 5,5. В пропущенных голах не виноват, но нервно и неуверенно действовал на выходах. Только по счастливому стечению обстоятельств «Зенит» не воспользовался его ошибками.
ШИШКИН — 5,5. Не всегда успевал за Кокориным и Полозом. В атаке был малоактивен.
МАРТЫНОВИЧ — 5,0. Проспал рывок Ерохина в моменте с первым голом «Зенита».
ГРАНКВИСТ — 5,0. Достаточно успешно боролся с Дзюбой вверху. Упустил Полоза в моменте со вторым мячом петербуржцев.
ПЕТРОВ — 5,0. Не всегда успешно противостоял Кокорину и Ивановичу в первом тайме. Остановил опаснейший прорыв Дзюбы. Во втором тайме сыграл увереннее.
ГАЗИНСКИЙ — 5,0. Не хватало скорости в борьбе с игроками «Зенита» в первом тайме. В конце матча после его ошибки Дзюба едва не забил третий гол.
КАБОРЕ — 5,0. В первой половине не успевал за быстрыми атаками «Зенита». Едва не упустил Дзюбу в конце первого тайма — его ошибку исправлял Петров. После перерыва сыграл более уверенно.
ПОДБЕРЕЗКИН — 4,5. Ошибался в передачах, проигрывал борьбу Кришито. Был заменен на Вандерсона в перерыве.
ПЕРЕЙРА — 5,5. Много фолил. Подавал угловые, но чаще всего неопасно.
КЛАССОН — 5,0. Допускал много брака в передачах. Упустил стопроцентный момент в конце игры.
СМОЛОВ — 5,5. Большую часть первого тайма провел без мяча. Перед перерывом
ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ — 6,0. Отлично вошел в игру после перерыва. Смело шел в обводку, постоянно создавал напряжение у ворот «Зенита». Имел два отличных момента, но переиграть Лунева так и не смог.
ОКРИАШВИЛИ — 5,0. Вышел повторять свой прошлогодний подвиг в матче с «Зенитом», но на этот раз не получилось.
ЖОАУЗИНЬЮ — 6,0. Создал отличный момент для Вандерсона в концовке матча, но то его не реализовал.
ЗЕНИТ
ЛУНЕВ — 7,5. В первом тайме почти не вступал в игру. После перерыва несколько раз выручил «Зенит». Сделал пару суперсэйвов после ударов Классона и Вандерсона.
ИВАНОВИЧ — 7,0. Отлично заменил Смольникова в атаке. Полностью переиграл Петрова в первом тайме, сделал голевой пас Полозу. Заблокировал опасный удар Смолова. После перерыва сосредоточился на разрушении.
МЕВЛЯ — 6,0. Действовал без ошибок. Несколько раз начинал атаки длинными передачами.
МАММАНА — 6,5. Играл смело и порой даже авантюрно, но не ошибался. Красиво обыграл Смолова у линии ворот во втором тайме.
КРИШИТО — 6,5. Так же, как и Иванович, активно подключался к атакам. Просто затоптал Подберезкина на своем фланге. Отдал голевой пас со штрафного Ерохину.
КРАНЕВИТТЕР — 6,0. Очень продуктивно сыграл в отборе.
ЕРОХИН — 7,0. Активно помогал Дзюбе прессинговать защиту «Краснодара». Забил важный гол, а после перерыва выполнил огромный объем черновой работы.
КУЗЯЕВ — 6,5. Провел очередной классный матч. В первом тайме был одним из главных дирижеров скоростных комбинаций «Зенита». Отдал классный пас Ивановичу в моменте со вторым голом.
КОКОРИН — 6,5. Хоть и не забил, но провел хороший матч. Активно перемещался по всему фронту атаки. Лез в борьбу с остервенением Руни.
ПОЛОЗ — 6,5. Мог подловить Крицюка на ошибке на выходе, но не сумел сделать точную передачу партнерам. Забил классный гол после передачи Ивановича.
ДЗЮБА — 6,0. Регулярно заставлял защитников «Краснодара» нарушать правила. Очень полезно сыграл во втором тайме, когда «Зенит» перешел на действия вторым номером и Дзюба остался единственным чистым нападающим. Имел как минимум два супермомента, но переиграть Крицюка не смог.
ПАРЕДЕС — 5,5. Вышел на замену в конце игры и помог «Зениту» удержать победный счет.
ТЕРЕНТЬЕВ — б/о.
КАПЛЕНКО — б/о.
|24.09.2017 19:00
|Зрители 33979
|основной раунд: 11-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
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