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КРАСНОДАР

КРИЦЮК — 5,5. В пропущенных голах не виноват, но нервно и неуверенно действовал на выходах. Только по счастливому стечению обстоятельств «Зенит» не воспользовался его ошибками.

ШИШКИН — 5,5. Не всегда успевал за Кокориным и Полозом. В атаке был малоактивен.

МАРТЫНОВИЧ — 5,0. Проспал рывок Ерохина в моменте с первым голом «Зенита».

ГРАНКВИСТ — 5,0. Достаточно успешно боролся с Дзюбой вверху. Упустил Полоза в моменте со вторым мячом петербуржцев.

ПЕТРОВ — 5,0. Не всегда успешно противостоял Кокорину и Ивановичу в первом тайме. Остановил опаснейший прорыв Дзюбы. Во втором тайме сыграл увереннее.

ГАЗИНСКИЙ — 5,0. Не хватало скорости в борьбе с игроками «Зенита» в первом тайме. В конце матча после его ошибки Дзюба едва не забил третий гол.

КАБОРЕ — 5,0. В первой половине не успевал за быстрыми атаками «Зенита». Едва не упустил Дзюбу в конце первого тайма — его ошибку исправлял Петров. После перерыва сыграл более уверенно.

ПОДБЕРЕЗКИН — 4,5. Ошибался в передачах, проигрывал борьбу Кришито. Был заменен на Вандерсона в перерыве.

ПЕРЕЙРА — 5,5. Много фолил. Подавал угловые, но чаще всего неопасно.

КЛАССОН — 5,0. Допускал много брака в передачах. Упустил стопроцентный момент в конце игры.

СМОЛОВ — 5,5. Большую часть первого тайма провел без мяча. Перед перерывом все-таки поймал момент, но его удар заблокировал Иванович. Во второй половине начал с неплохого выстрела из-за штрафной, но потом ушел в тень.

ВАНДЕРСОН МАСИЭЛ — 6,0. Отлично вошел в игру после перерыва. Смело шел в обводку, постоянно создавал напряжение у ворот «Зенита». Имел два отличных момента, но переиграть Лунева так и не смог.

ОКРИАШВИЛИ — 5,0. Вышел повторять свой прошлогодний подвиг в матче с «Зенитом», но на этот раз не получилось.

ЖОАУЗИНЬЮ — 6,0. Создал отличный момент для Вандерсона в концовке матча, но то его не реализовал.

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ЗЕНИТ

ЛУНЕВ — 7,5. В первом тайме почти не вступал в игру. После перерыва несколько раз выручил «Зенит». Сделал пару суперсэйвов после ударов Классона и Вандерсона.

ИВАНОВИЧ — 7,0. Отлично заменил Смольникова в атаке. Полностью переиграл Петрова в первом тайме, сделал голевой пас Полозу. Заблокировал опасный удар Смолова. После перерыва сосредоточился на разрушении.

МЕВЛЯ — 6,0. Действовал без ошибок. Несколько раз начинал атаки длинными передачами.

МАММАНА — 6,5. Играл смело и порой даже авантюрно, но не ошибался. Красиво обыграл Смолова у линии ворот во втором тайме.

КРИШИТО — 6,5. Так же, как и Иванович, активно подключался к атакам. Просто затоптал Подберезкина на своем фланге. Отдал голевой пас со штрафного Ерохину.

КРАНЕВИТТЕР — 6,0. Очень продуктивно сыграл в отборе.

ЕРОХИН — 7,0. Активно помогал Дзюбе прессинговать защиту «Краснодара». Забил важный гол, а после перерыва выполнил огромный объем черновой работы.

КУЗЯЕВ — 6,5. Провел очередной классный матч. В первом тайме был одним из главных дирижеров скоростных комбинаций «Зенита». Отдал классный пас Ивановичу в моменте со вторым голом.

КОКОРИН — 6,5. Хоть и не забил, но провел хороший матч. Активно перемещался по всему фронту атаки. Лез в борьбу с остервенением Руни.

ПОЛОЗ — 6,5. Мог подловить Крицюка на ошибке на выходе, но не сумел сделать точную передачу партнерам. Забил классный гол после передачи Ивановича.

ДЗЮБА — 6,0. Регулярно заставлял защитников «Краснодара» нарушать правила. Очень полезно сыграл во втором тайме, когда «Зенит» перешел на действия вторым номером и Дзюба остался единственным чистым нападающим. Имел как минимум два супермомента, но переиграть Крицюка не смог.

ПАРЕДЕС — 5,5. Вышел на замену в конце игры и помог «Зениту» удержать победный счет.

ТЕРЕНТЬЕВ — б/о.

КАПЛЕНКО — б/о.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:2 36' Дмитрий Полоз <a href="https://t.co/EAvGyA6rGH">pic.twitter.com/EAvGyA6rGH</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994609554862080">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>