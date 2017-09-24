Болельщики «Зенита» ушли с сектора из-за недопуска ряда фанатов на арену «Краснодара»
КРАСНОДАР, 24 сен —
Р-Спорт. Болельщики «Зенита» покинули гостевой сектор стадиона по ходу выездного матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром», так как часть поклонников санкт-петербургского футбольного клуба не пустили на арену.
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Встреча прошла в Краснодаре в воскресенье и завершилась победой команды Роберто Манчини со счетом 2:0.
Сотрудники полиции не пустили на гостевой сектор часть болельщиков «Зенита»,
В августе во время матча шестого тура чемпионата России между «Краснодаром» и пермским «Амкаром» между болельщиками домашней команды и стюардами произошла потасовка, после которой фанаты покинули сектор и заявили, что объявляют клубу бойкот.
|24.09.2017 19:00
|Зрители 33979
|основной раунд: 11-й тур
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Роберто Манчини
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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