Болельщики «Зенита» ушли с сектора из-за недопуска ряда фанатов на арену «Краснодара»

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Встреча прошла в Краснодаре в воскресенье и завершилась победой команды Роберто Манчини со счетом 2:0.

Сотрудники полиции не пустили на гостевой сектор часть болельщиков «Зенита», из-за чего большинство находившихся на трибунах поклонников «сине-бело-голубых» решили покинуть стадион.

В августе во время матча шестого тура чемпионата России между «Краснодаром» и пермским «Амкаром» между болельщиками домашней команды и стюардами произошла потасовка, после которой фанаты покинули сектор и заявили, что объявляют клубу бойкот.