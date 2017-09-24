Тренер «Краснодара» Шалимов считает, что его команда плохо обороняется при «стандартах»

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В домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги «Краснодар» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 0:2. Первый гол Александр Ерохин забил после розыгрыша «Зенитом» штрафного удара.

«На протяжении всего матча мы не останавливались, шли вперед, практически не давали “Зениту” убегать в контратаки, — сказал Шалимов. — Нужно корректировать ситуацию с обороной при стандартах, очень много голов пропускаем именно в таких ситуациях. Возможно, стоит перейти на персональную опеку с зональной. В любом случае, сейчас мы переходим на недельный цикл подготовки, поэтому отрабатывать такие компоненты будет легче».

В следующем туре «Краснодар» 29 сентября в гостях сыграет с тульским «Арсеналом».