ФК «Краснодар» на своем поле уступил «Зениту»

Первый гол на 30-й минуте забил Александр Ерохин. Второй мяч в сетку ворот Станислава Крицюка отправил Дмитрий Полоз на 35-й минуте.

Матч состоялся сегодня, 24 сентября, на стадионе «Краснодар» в рамках 11-го тура Чемпионата России.

В результате «Краснодар» передвинулся на третью строчку турнирной таблицы, пропуская вперед «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба. «Зенит», по-прежнему, на первой позиции.