ФК «Краснодар» на своем поле уступил «Зениту»
Счет по итогам игры составил 0:2.
Первый гол на 30-й минуте забил Александр Ерохин. Второй мяч в сетку ворот Станислава Крицюка отправил Дмитрий Полоз на 35-й минуте.
Матч состоялся сегодня, 24 сентября, на стадионе «Краснодар» в рамках 11-го тура Чемпионата России.
В результате «Краснодар» передвинулся на третью строчку турнирной таблицы, пропуская вперед «Локомотив», сообщает
Следующий поединок ждет «быков» в 12-м туре
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