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25 сентября 2017, 9:13 | Футбол: Премьер-лига | ГТРК «Кубань»

ФК «Краснодар» на своем поле уступил «Зениту»

Счет по итогам игры составил 0:2.

Первый гол на 30-й минуте забил Александр Ерохин. Второй мяч в сетку ворот Станислава Крицюка отправил Дмитрий Полоз на 35-й минуте.

Матч состоялся сегодня, 24 сентября, на стадионе «Краснодар» в рамках 11-го тура Чемпионата России.

В результате «Краснодар» передвинулся на третью строчку турнирной таблицы, пропуская вперед «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба. «Зенит», по-прежнему, на первой позиции.

Следующий поединок ждет «быков» в 12-м туре премьер-лиги 29 сентября, начало — в 19:30. В Туле ему предстоит сразиться с «Арсеналом».
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