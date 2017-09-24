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24 сентября 2017, 21:37 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер «Зенита» Манчини ждет большего от атакующих футболистов команды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини доволен тем, как действовала атакующая линия его команды в матче чемпионата России против «Краснодара», однако по-прежнему ждет от нее большего. Об этом он заявил после игры в эфире телеканала «Наш футбол».

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«Зенит» победил «Краснодар» со счетом 2:0 в гостевом матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Голами отметились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

«Я говорил, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой, к тому же, на таком замечательном стадионе, — сказал Манчини. — Нам надо было выигрывать, чего мы и добились. Я доволен тем, как играла наша атакующая линия, но мы ждем от них большего. Матч с “Реал Сосьедадом” будет сложным, но у нас четыре дня на восстановление, по составу пока ничего сказать не могу».

«Зенит» проведет домашний матч группового этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедада» 28 сентября.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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