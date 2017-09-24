Тренер «Зенита» Манчини ждет большего от атакующих футболистов команды
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини доволен тем, как действовала атакующая линия его команды в матче чемпионата России против «Краснодара», однако по-прежнему ждет от нее большего. Об этом он заявил после игры в эфире телеканала «Наш футбол».
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«Зенит» победил «Краснодар» со счетом 2:0 в гостевом матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Голами отметились Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
«Я говорил, что нам предстоит тяжелая игра с сильной командой, к тому же, на таком замечательном стадионе, — сказал Манчини. — Нам надо было выигрывать, чего мы и добились. Я доволен тем, как играла наша атакующая линия, но мы ждем от них большего. Матч с “Реал Сосьедадом” будет сложным, но у нас четыре дня на восстановление, по составу пока ничего сказать не могу».
«Зенит» проведет домашний матч группового этапа Лиги Европы против «Реал Сосьедада» 28 сентября.
КРАСНОДАР, 24 сен — Р-Спорт.Болельщики «Зенита» покинули гостевой сектор стадиона по ходу выездного матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром», так как часть поклонников санкт-петербургского футбольного клуба не пустили на арену.