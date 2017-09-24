«Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России

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Оба гола в центральном матче тура были забиты в первом тайме. На 30-й минуте счет открыл Александр Ерохин. После навеса со стандарта от Доменико Кришито никто из игроков «Краснодара» не закрыл Александра Ерохина, и тот ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.
Удвоить счет гостям удалось несколько минут спустя. Бранислав Иванович открылся на правом фланге и навесил точно на Дмитрия Полоза, который головой перевел мяч в дальний угол. В этом эпизоде вновь ошиблись защитники, которые не помешали ни Ивановичу, ни Полозу.
«Краснодар» первый тайм провел неудачно — хозяевам ни разу не удалось провести опасную атаку. Во втором тайме команда Игоря Шалимова прибавила и создала несколько опасных моментов, но «Зенит» выручил Андрей Лунев.
Лунев продолжил свою сухую серию — в чемпионате России он не пропускает уже на протяжении шести туров подряд. Также зенитовский вратарь не пропустил в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. «Зенит» проиграл со счетом 2:3 санкт-петербургскому «Динамо» в середине недели в Кубке России, однако в этом матче ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин.
После этой победы «Зенит» увеличил отрыв от второго места в таблице. После десятого тура он на три очка опережал «Краснодар», теперь же на второе место вышел «Локомотив», который отстает от лидера на четыре очка.
КРАСНОДАР, 24 сен — Р-Спорт.Болельщики «Зенита» покинули гостевой сектор стадиона по ходу выездного матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром», так как часть поклонников санкт-петербургского футбольного клуба не пустили на арену.