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24 сентября 2017, 21:11 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

«Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России

«Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» со счетом 2:0. Этот матч завершил воскресную программу одиннадцатого тура чемпионата России.

Зенит выиграл в гостях у Краснодара со счетом 2:0. Этот матч завершил одиннадцатый тур чемпионата России. Увеличить
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Оба гола в центральном матче тура были забиты в первом тайме. На 30-й минуте счет открыл Александр Ерохин. После навеса со стандарта от Доменико Кришито никто из игроков «Краснодара» не закрыл Александра Ерохина, и тот ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Удвоить счет гостям удалось несколько минут спустя. Бранислав Иванович открылся на правом фланге и навесил точно на Дмитрия Полоза, который головой перевел мяч в дальний угол. В этом эпизоде вновь ошиблись защитники, которые не помешали ни Ивановичу, ни Полозу.

«Краснодар» первый тайм провел неудачно — хозяевам ни разу не удалось провести опасную атаку. Во втором тайме команда Игоря Шалимова прибавила и создала несколько опасных моментов, но «Зенит» выручил Андрей Лунев.

Лунев продолжил свою сухую серию — в чемпионате России он не пропускает уже на протяжении шести туров подряд. Также зенитовский вратарь не пропустил в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. «Зенит» проиграл со счетом 2:3 санкт-петербургскому «Динамо» в середине недели в Кубке России, однако в этом матче ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин.

После этой победы «Зенит» увеличил отрыв от второго места в таблице. После десятого тура он на три очка опережал «Краснодар», теперь же на второе место вышел «Локомотив», который отстает от лидера на четыре очка.

24.09.2017 19:00 Зрители 33979 основной раунд: 11-й тур Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Игорь Шалимов Роберто Манчини
Голы
21 Александр Ерохин (Д. Кришито) 30′
7 Дмитрий Полоз (Бр. Иванович, Д. Кузяев) 36′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Виктор Классон 16
45+2′ Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
Юрий Газинский 8
79′ Роман Шишкин 30
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Вандерсон Масиэл 7
75′ Шарль Каборе 77
Торнике Окриашвили 70
99 Андрей Лунев
60 Бранислав Иванович
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 63′
14 Далер Кузяев 87′
3 Денис Терентьев
7 Дмитрий Полоз 70′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 6
6 Угловые 2
18 Фолы 10
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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