«Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России

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Оба гола в центральном матче тура были забиты в первом тайме. На 30-й минуте счет открыл Александр Ерохин. После навеса со стандарта от Доменико Кришито никто из игроков «Краснодара» не закрыл Александра Ерохина, и тот ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:1 30' Александр Ерохин <a href="https://t.co/8p49paXua5">pic.twitter.com/8p49paXua5</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994439526223872">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Удвоить счет гостям удалось несколько минут спустя. Бранислав Иванович открылся на правом фланге и навесил точно на Дмитрия Полоза, который головой перевел мяч в дальний угол. В этом эпизоде вновь ошиблись защитники, которые не помешали ни Ивановичу, ни Полозу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/zenit_spb">@zenit_spb</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82?src=hash">#КраснодарЗенит</a> 0:2 36' Дмитрий Полоз <a href="https://t.co/EAvGyA6rGH">pic.twitter.com/EAvGyA6rGH</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911994609554862080">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Краснодар» первый тайм провел неудачно — хозяевам ни разу не удалось провести опасную атаку. Во втором тайме команда Игоря Шалимова прибавила и создала несколько опасных моментов, но «Зенит» выручил Андрей Лунев.

Лунев продолжил свою сухую серию — в чемпионате России он не пропускает уже на протяжении шести туров подряд. Также зенитовский вратарь не пропустил в игре с «Утрехтом» в Лиге Европы. «Зенит» проиграл со счетом 2:3 санкт-петербургскому «Динамо» в середине недели в Кубке России, однако в этом матче ворота «Зенита» защищал Юрий Лодыгин.

После этой победы «Зенит» увеличил отрыв от второго места в таблице. После десятого тура он на три очка опережал «Краснодар», теперь же на второе место вышел «Локомотив», который отстает от лидера на четыре очка.