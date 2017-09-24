Эдер достал перчатку. «Локо» обыграл Кучука
Победу «Локомотиву» принес гол Эдера, забитый уже в компенсированное арбитром время.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обе команды в последние недели выдали малоудачные серии и остро нуждались в победе для возвращения позиций в лидирующей группе. Хозяевам, правда, удалось сгладить впечатление победой в кубковой игре, и ростовский стадион снова почти собрал аншлаг.
«Ростов» перед этим матчем вроде бы избавился от основных кадровых проблем — вернулись в основу после травм Бухаров и Гацкан, а Макеев, пропустивший всю первую треть сезона, дебютировал в стартовом составе. Но вместо старых проблем появились новые — не смогли сыграть Бобен и Вилюш, и в защиту вновь вынужден был опуститься Гацкан. Линия обороны, таким образом, вышла в весьма необычном сочетании.
Юрий Семин попробовал вернуться к тому варианту состава, который приносил «Локомотиву» успех в
В матче столь закрытых команд, каковы нынешние «Ростов» и «Локомотив», сложно было рассчитывать на град голов и россыпь острых моментов. Игра в первые полчаса даже превзошла ожидания в этом плане — мяч вообще не доходил до ворот, а редкие вспышки эмоций на поле относились в основном к требованиям игроков дать
Редуты из множества защитников с каждой стороны действовали безошибочно, и во время позиционных атак любой из команд можно было спокойно выйти пить кофе — настолько безнадежными выглядели попытки прорвать эти баррикады. Правда, ближе к концу тайма «Ростов» дважды сумел организовать остроту у ворот гостей, оба раза накрыв «Локомотив» в момент выхода из обороны. Сначала Макеев перехватил мяч, но слегка не вовремя отдал его на Бухарова — контратака потеряла темп и последовавшие удары пришлись в защитников. Через пару минут Байрамян финтом прошел сразу двух оппонентов, и опять же ошибся с передачей. Единственный за тайм ударом в створ стала неопасная попытка Фернандеша за пару минут до перерыва.
На второй тайм вместо имевшего повреждение Михалика вышел Антон Миранчук, и постепенно на поле стало повеселее — сначала, правда, у ворот гостей. Давление «Ростова» сложно было назвать натиском, но голевой момент все же случился: Бухаров после паса Калачева с разворота пробил в дальний угол — Гильерме в красивом прыжке спас «Локомотив».
Гости ответили серией стандартов, после одного из которых Тарасов мог открыть счет, но несильно головой пробил в руки Песьякову.
К середине тайма атакующие линии обеих команд были окончательно обновлены заменами, и утомленные после кубковых матчей защитные порядки стали постепенно терять стройность. Впрочем, «наелись» и некоторые форварды — в одном из эпизодов гости могли выходить втроем на одного защитника, но Алексей Миранчук промедлил с передачей и возможность упустил. Шанс «Ростова» чуть позже был у Дядюна, коварно пробившего
Казалось, все катилось к логичной нулевой ничьей, однако в компенсированное время силы совсем оставили хозяев. Сначала очередной прострел Антона Миранчука вновь не нашлось кому замкнуть, затем Тарасов вместо паса Эдеру на пустые ворота решил бить сам и не смог переиграть Песьякова. Но мгновенно исправился, вернув мяч в центр штрафной, где два игрока «Ростова» не разобрались и столкнулись друг с другом, а мяч отлетел к одиноко стоящему перед воротами португальцу, которому не составило труда головой перебросить мяч через Песьякова в сетку. «Локомотив» в очередной раз решил судьбу матча в последние секунды и не дал возможность другим лидерам уйти в отрыв. А Эдер по традиции, с которой теперь познакомились и российские болельщики, натянул белую перчатку на руку — так он и отмечает забитые голы.
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
из
|24.09.2017 16:30
|Зрители 12198
|основной раунд: 11-й тур
|Олимп-2
|Ростов
|0:1
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
|Леонид Кучук
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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