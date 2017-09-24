Семин восхищен футболистами «Локомотива» в матче с «Ростовом»

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«Локомотив» победил «Ростов» со счетом 1:0, встреча прошла воскресенье. Гол в компенсированное время второго тайма забил Эдер.

«Ростов» тяжело победить — это агрессивная команда, которая оказывает большое давление. Я восхищен своими футболистами, они смогли восстановиться за короткий срок и на последних минутах создали много моментов, двигали мяч и выигрывали борьбу. Наверное, за это мы и были вознаграждены. У «Ростова» тоже появлялись моменты, но особых проблем у наших ворот я не увидел, — рассказал Семин.

Главный тренер хозяев Леонид Кучук сообщил, что в конце матча с «Локомотивом» опорные полузащитники «Ростова» стали уставать и отдельно отметил защитника Евгения Макеева, который впервые сыграл за команду в чемпионате России.

«Получилось так, что мы много суетились в передней линии. В концовке у нас устала опорная зона, не успевали закрываться, а “Локомотив” стал легко проходить зоны инсайдов. Любое изменение в составе влияет на игру, но сегодня наша защита сыграла хорошо, надежно, быстро. Отдельно рад за Женю Макеева, он сыграл надежно, был одним из лучших в нашей команде, жаль, что эмоции не помогли довести матч до нормального итога», — рассказал Кучук.

«Локомотив» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» — пятый (16). В следующей туре 1 октября «Локомотив» дома сыграет со столичным «Динамо», 30 сентября «Ростов» в гостях встретится со «СКА- Хабаровском».