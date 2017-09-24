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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31109660/
24 сентября 2017, 19:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Эдер считает, что «Локомотив» заслужил победу в матче с «Ростовом»

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» заслуженно победил «Ростов» в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил нападающий московской команды Эдер, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0. Эдер забил единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время.

«Матч получился тяжелым, — сказал Эдер. — Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее».

«Не могу ничего сказать по поводу офсайда в эпизоде с голом, — продолжил он. — Была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет».

В следующей туре 1 октября «Локомотив» дома сыграет со столичным «Динамо».

24.09.2017 16:30 Зрители 12198 основной раунд: 11-й тур Олимп-2
Ростов 0:1 Локомотив М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Леонид Кучук Юрий Семин
Голы
24 Эдер 90+3′
Составы
Сергей Песьяков 30
Сергей Паршивлюк 4
Хорен Байрамян 19
Сверрир Ингасон 15
Евгений Макеев 16
Александр Гацкан (к) 84
35′ Артур Юсупов 7
Павел Могилевец 18
75′ Тимофей Калачев 2
Мусса Думбья 17
63′ Алексей Ионов 12
Александр Зуев 10
68′ Александр Бухаров 11
Владимир Дядюн 22
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
8 Джефферсон Фарфан
23 Дмитрий Тарасов 53′
27 Игорь Денисов (к)
17 Тарас Михалик 46′
60 Антон Миранчук 72′
59 Алексей Миранчук 77′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
4 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 4
11 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
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