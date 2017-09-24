Эдер считает, что «Локомотив» заслужил победу в матче с «Ростовом»
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» заслуженно победил «Ростов» в домашнем матче 11-го тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ). Об этом заявил нападающий московской команды Эдер, слова которого приводит пресс-служба клуба.
Встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0. Эдер забил единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время.
«Матч получился тяжелым, — сказал Эдер. — Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее».
«Не могу ничего сказать по поводу офсайда в эпизоде с голом, — продолжил он. — Была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет».
В следующей туре 1 октября «Локомотив» дома сыграет со столичным «Динамо».
|24.09.2017 16:30
|Зрители 12198
|основной раунд: 11-й тур
|Олимп-2
|Ростов
|0:1
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Леонид Кучук
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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