Эдер считает, что «Локомотив» заслужил победу в матче с «Ростовом»

Встреча завершилась победой москвичей со счетом 1:0. Эдер забил единственный гол в матче в компенсированное ко второму тайму время.

«Матч получился тяжелым, — сказал Эдер. — Мы играли против классной команды, боролись до последней минуты и заслужили эту победу. Тем она ценнее».

«Не могу ничего сказать по поводу офсайда в эпизоде с голом, — продолжил он. — Была борьба в штрафной, я бил по воротам и не оценивал, был офсайд или нет».

В следующей туре 1 октября «Локомотив» дома сыграет со столичным «Динамо».