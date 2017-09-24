«Уфа»: призрачная угроза и долгожданная победа
Несмотря на
форс-мажорную ситуацию, команда Сергея Семака прервала затянувшуюся на шесть туров безвыигрышную серию, одержав первую с 5 августа победу.
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Видимо, что-то случилось...
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Захлестнувшие страну звонки телефонных террористов о ложном минировании добрались и до футбола. В воскресенье жертвой стала «Уфа», которой пришлось в спешном порядке покинуть отель, где
ЧП, впрочем, не повлияло на настрой хозяев, заставивших оружейников провести в обороне большую часть первого тайма. Туляки стали раскрываться ближе к перерыву, когда Ткачев ответил своим прорывом на два выпада Игбуна. Все упомянутые атаки, словно под копирку, завершались неприятными, но все же не доставившими проблем Габулову и Беленову ударами в ближний угол. Возможно, потому, что в этом сезоне в первых таймах на «Нефтянике» просто не забивают?
Зато после перерыва почти всегда становится веселей. Вот и на этот раз лед тронулся после попадания Чаушича в штангу. «Уфа» же добилась своего за счет настырности и старания, причем гол организовали
ЦИФРЫ
5 первых таймов в домашних матчах «Уфы» в этом сезоне завершились со счетом 0:0.
391 минуту составила безголевая серия «Уфы», не отличавшейся с 20 августа.
ЦИТАТА
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Если бы меня спросили, как мы проиграли, я не знал бы, что ответить. Очень обидно! В концовке не стал проводить много замен, рассчитывая на хорошо играющих на «втором этаже» Шевченко, Джорджевича и Расича.
|Сергей Семак
|Миодраг Божович
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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