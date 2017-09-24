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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31109434/
24 сентября 2017, 19:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Уфа»: призрачная угроза и долгожданная победа

Несмотря на форс-мажорную ситуацию, команда Сергея Семака прервала затянувшуюся на шесть туров безвыигрышную серию, одержав первую с 5 августа победу.

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Захлестнувшие страну звонки телефонных террористов о ложном минировании добрались и до футбола. В воскресенье жертвой стала «Уфа», которой пришлось в спешном порядке покинуть отель, где вот-вот должна была начаться предматчевая установка, и отправиться на стадион за четыре часа до игры. Только после снятия угрозы футболистам разрешили вернуться в гостиницу за личными вещами.

ЧП, впрочем, не повлияло на настрой хозяев, заставивших оружейников провести в обороне большую часть первого тайма. Туляки стали раскрываться ближе к перерыву, когда Ткачев ответил своим прорывом на два выпада Игбуна. Все упомянутые атаки, словно под копирку, завершались неприятными, но все же не доставившими проблем Габулову и Беленову ударами в ближний угол. Возможно, потому, что в этом сезоне в первых таймах на «Нефтянике» просто не забивают?

Зато после перерыва почти всегда становится веселей. Вот и на этот раз лед тронулся после попадания Чаушича в штангу. «Уфа» же добилась своего за счет настырности и старания, причем гол организовали игроки-разрушители. Аликин накрыл не сумевшего выбить мяч вперед Ткачева, Пауревич внешней стороной стопы вырезал подачу в штрафную, а там неудачно сыгравший Альварес буквально подарил гол Игбуну. На второй добавленной минуте эту победу отстоял Беленов, невероятным образом среагировавший на удар Расича с нескольких метров.

ЦИФРЫ

5 первых таймов в домашних матчах «Уфы» в этом сезоне завершились со счетом 0:0.

391 минуту составила безголевая серия «Уфы», не отличавшейся с 20 августа.

ЦИТАТА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Если бы меня спросили, как мы проиграли, я не знал бы, что ответить. Очень обидно! В концовке не стал проводить много замен, рассчитывая на хорошо играющих на «втором этаже» Шевченко, Джорджевича и Расича.

24.09.2017 16:30 Зрители 3827 основной раунд: 11-й тур Нефтяник
Уфа 1:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Миодраг Божович
Голы
77′ Силвестр Игбун 44
Составы
90+1′ Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Ондржей Ванек 9
Иван Пауревич 19
90+1′ Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
34′ 79′ Денис Тумасян 20
Александр Сухов 33
86′ Джемал Табидзе 55
Азамат Засеев 13
72′ Кехинде Фатаи 21
82′ Дмитрий Сысуев 7
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
88 Игорь Шевченко 42′
11 Сергей Ткачев
18 Лука Джорджевич
20 Горан Чаушич
55 Александру Бурчану
77 Михаил Александров 81′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 0
17 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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