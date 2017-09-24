«Уфа»: призрачная угроза и долгожданная победа

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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Захлестнувшие страну звонки телефонных террористов о ложном минировании добрались и до футбола. В воскресенье жертвой стала «Уфа», которой пришлось в спешном порядке покинуть отель, где вот-вот должна была начаться предматчевая установка, и отправиться на стадион за четыре часа до игры. Только после снятия угрозы футболистам разрешили вернуться в гостиницу за личными вещами.

ЧП, впрочем, не повлияло на настрой хозяев, заставивших оружейников провести в обороне большую часть первого тайма. Туляки стали раскрываться ближе к перерыву, когда Ткачев ответил своим прорывом на два выпада Игбуна. Все упомянутые атаки, словно под копирку, завершались неприятными, но все же не доставившими проблем Габулову и Беленову ударами в ближний угол. Возможно, потому, что в этом сезоне в первых таймах на «Нефтянике» просто не забивают?

Зато после перерыва почти всегда становится веселей. Вот и на этот раз лед тронулся после попадания Чаушича в штангу. «Уфа» же добилась своего за счет настырности и старания, причем гол организовали игроки-разрушители. Аликин накрыл не сумевшего выбить мяч вперед Ткачева, Пауревич внешней стороной стопы вырезал подачу в штрафную, а там неудачно сыгравший Альварес буквально подарил гол Игбуну. На второй добавленной минуте эту победу отстоял Беленов, невероятным образом среагировавший на удар Расича с нескольких метров.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-ГОЛ! <a href="https://twitter.com/UfaFc">@UfaFc</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A3%D1%84%D0%B0%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB?src=hash">#УфаАрсенал</a> 1:0 77' Сильвестр Игбун <a href="https://t.co/q5VaWLw59e">pic.twitter.com/q5VaWLw59e</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911971095493869569">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ

5 первых таймов в домашних матчах «Уфы» в этом сезоне завершились со счетом 0:0.

391 минуту составила безголевая серия «Уфы», не отличавшейся с 20 августа.

ЦИТАТА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Если бы меня спросили, как мы проиграли, я не знал бы, что ответить. Очень обидно! В концовке не стал проводить много замен, рассчитывая на хорошо играющих на «втором этаже» Шевченко, Джорджевича и Расича.