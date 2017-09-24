Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в чемпионате России
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
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Единственный гол в матче забил Эдер в компенсированное ко второму тайму время. Для него этот гол стал первым в составе железнодорожников. У хозяев впервые в сезоне чемпионата России сыграл защитник Евгений Макеев, перешедший в летнее трансферное окно из московского «Спартака». «Ростов» продлил безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей.
«Локомотив» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» — пятый (16).
В следующей туре 1 октября «Локомотив» дома сыграет со столичным «Динамо», 30 сентября «Ростов» в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».
|24.09.2017 16:30
|Зрители 12198
|основной раунд: 11-й тур
|Олимп-2
|Ростов
|0:1
|Локомотив М
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Леонид Кучук
|Юрий Семин
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|4
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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