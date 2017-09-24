Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» в чемпионате России

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Единственный гол в матче забил Эдер в компенсированное ко второму тайму время. Для него этот гол стал первым в составе железнодорожников. У хозяев впервые в сезоне чемпионата России сыграл защитник Евгений Макеев, перешедший в летнее трансферное окно из московского «Спартака». «Ростов» продлил безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей.

«Локомотив» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» — пятый (16).

В следующей туре 1 октября «Локомотив» дома сыграет со столичным «Динамо», 30 сентября «Ростов» в гостях встретится со «СКА-Хабаровском».