«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед

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Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы в последний раз побеждали на своём поле «Ахмат» (3:2) в матче 4-го тура, который состоялся 5 августа.

«Уфа» (13 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.

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