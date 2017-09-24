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24 сентября 2017, 18:45 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы в последний раз побеждали на своём поле «Ахмат» (3:2) в матче 4-го тура, который состоялся 5 августа.

«Уфа» (13 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.

24.09.2017 16:30 основной раунд: 11-й тур Нефтяник
Уфа 1:0 Арсенал Т
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Сергей Семак Миодраг Божович
Голы
77′ Силвестр Игбун 44
Составы
90+1′ Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Ондржей Ванек 9
Иван Пауревич 19
90+1′ Дмитрий Стоцкий 39
Силвестр Игбун 44
34′ 79′ Денис Тумасян 20
Александр Сухов 33
86′ Джемал Табидзе 55
Азамат Засеев 13
72′ Кехинде Фатаи 21
82′ Дмитрий Сысуев 7
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
88 Игорь Шевченко 42′
11 Сергей Ткачев
18 Лука Джорджевич
20 Горан Чаушич
55 Александру Бурчану
77 Михаил Александров 81′
19 Федерико Иван Расич
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 0
17 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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