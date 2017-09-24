«Уфа» обыграла тульский «Арсенал», прервав серию из шести матчей без побед
В матче 11-го тура российской
Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
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Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы в последний раз побеждали на своём поле «Ахмат» (3:2) в матче 4-го тура, который состоялся 5 августа.
«Уфа» (13 очков) располагается на десятом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Арсенал» (11) находится на 11-й строчке.
Главные тренеры
|Сергей Семак
|Миодраг Божович
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|0
|17
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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