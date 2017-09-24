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24 сентября 2017, 17:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Зенит».

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Краснодар — Зенит. Увеличить
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Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

Запас: Синицын, Латышонок, Янбаев, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Жоаозиньо, Жигулев, Лаборде, Окриашвили, Вандерсон, Ристич.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Дзюба, Кокорин, Полоз.

Запас: Кержаков, Бабурин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Карпов, Нобоа, Паредес, Капленко, Ригони, Дриусси.

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