«Урал» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 24 сентября. Екатеринбургский «Урал» победил со счетом 3:1 «Тосно» из Ленинградской области в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
У хозяев отличились Георгий Чантурия (5-я минута, с пенальти), Алексей Евсеев (9), Эрик Бикфалви (55, с пенальти). У гостей гол забил Никола Труич (85).
В добавленное ко второму тайму время у «Тосно» за вторую желтую карточку был удален Резиуан Мирзов.
Клуб из Ленинградской области продлил свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до пяти матчей.
«Урал» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Тосно» расположился на 13-й строчке (9).
В следующем туре екатеринбуржцы в гостях сыграют с московским «Спартаком», «Тосно» проведет домашний матч против грозненского «Ахамата». Обе встречи пройдут 30 сентября.
Главные тренеры
|Александр Тарханов
|Дмитрий Парфенов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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