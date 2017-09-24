«Урал» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

У хозяев отличились Георгий Чантурия (5-я минута, с пенальти), Алексей Евсеев (9), Эрик Бикфалви (55, с пенальти). У гостей гол забил Никола Труич (85).

В добавленное ко второму тайму время у «Тосно» за вторую желтую карточку был удален Резиуан Мирзов.

Клуб из Ленинградской области продлил свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до пяти матчей.

«Урал» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Тосно» расположился на 13-й строчке (9).

В следующем туре екатеринбуржцы в гостях сыграют с московским «Спартаком», «Тосно» проведет домашний матч против грозненского «Ахамата». Обе встречи пройдут 30 сентября.