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24 сентября 2017, 16:24 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Урал» победил «Тосно» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 24 сентября. Екатеринбургский «Урал» победил со счетом 3:1 «Тосно» из Ленинградской области в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

У хозяев отличились Георгий Чантурия (5-я минута, с пенальти), Алексей Евсеев (9), Эрик Бикфалви (55, с пенальти). У гостей гол забил Никола Труич (85).

В добавленное ко второму тайму время у «Тосно» за вторую желтую карточку был удален Резиуан Мирзов.

Клуб из Ленинградской области продлил свою безвыигрышную серию в национальном первенстве до пяти матчей.

«Урал» с 16 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Тосно» расположился на 13-й строчке (9).

В следующем туре екатеринбуржцы в гостях сыграют с московским «Спартаком», «Тосно» проведет домашний матч против грозненского «Ахамата». Обе встречи пройдут 30 сентября.

24.09.2017 14:00 основной раунд: 11-й тур СКБ-Банк Арена
Урал 3:1 Тосно
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Александр Тарханов Дмитрий Парфенов
Голы
5′ Георгий Чантурия 9
9′ Алексей Евсеев (Э. Бикфалви) 94
55′ Эрик Бикфалви 6
77 Никола Труич (Нуну Роша, Р. Мирзов) 85′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Вараздат Ароян 3
Грегор Балажиц 4
Никита Глушков 32
Эрик Бикфалви 6
90+3′ Петрюс Бумаль 13
Юрий Бавин 14
79′ Александр Данцев (к) 7
Михаил Меркулов 27
67′ Георгий Чантурия 9
90+3′ Эдгар Манучарян 99
72′ Алексей Евсеев 94
Владимир Ильин 18
16 Давид Юрченко (к)
3 Аслан Дудиев
26 Раде Дугалич 76′
25 Андрей Буйволов
28 Евгений Чернов
22 Резиуан Мирзов 30′ 90+3′
15 Нуну Роша
17 Антон Заболотный 57′
11 Максим Палиенко 69′ 23′
77 Никола Труич
88 Марко Полетанович 87′ 82′
23 Александр Трошечкин
91 Ян Казаев 61′
10 Георгий Мелкадзе 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 7
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
11 Фолы 17
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Автогол
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