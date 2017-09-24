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24 сентября 2017, 16:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Ростова и Локомотива на матч 11-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачёв, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.

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