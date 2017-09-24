«Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 11-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Гацкан, Калачёв, Ионов, Юсупов, Байрамян, Могилевец, Бухаров.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.
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