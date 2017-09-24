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24 сентября 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 11-го тура, который пройдёт на стадионе «Нефтяник» сегодня, 24 сентября.

Стали известны стартовые составы Уфы и тульского Арсенала на матч 11-го тура который пройдёт на стадионе Нефтяник сегодня 24 сентября. Увеличить
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«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.

«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.

Уфа
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