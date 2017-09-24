«Уфа» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 11-го тура, который пройдёт на стадионе «Нефтяник» сегодня, 24 сентября.
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«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
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