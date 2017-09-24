Бомба в Уфе. Что происходит

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

«Команду вывели из отеля из-за телефонного звонка о бомбе. Установка тренера на матч с “Арсеналом” не состоялась. Все в легком шоке», — сообщила пресс-служба «Уфы» в клубном в Твиттере.

«ФУТБОЛИСТЫ ВЫБЕЖАЛИ ЧУТЬ ЛИ НЕ В ТРУСАХ»

— Очень неприятная ситуация, — сказал корреспонденту «СЭ» пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный. — После звонка все футболисты повыбегали из гостиницы — кто в чем одет, кто-то чуть ли не в трусах выбежал. Многие испугались. Понимаете, иностранцев такие ситуации очень пугают. Если российские футболисты реагируют: «Как это все задолбало!», то у легионеров совсем другая реакция.

Сейчас угрозу взрыва уже сняли и игрокам разрешили вернуться (со стадиона) за вещами. Там в основном бутсы, потому что форма на стадионе. Сейчас команда едет обратно за бутсами. Получается, что вместо того, чтобы отдыхать, команда катается туда-сюда. В общем, хорошего мало. Сейчас мне еще позвонили и сказали, что кроме нашей гостиницы, «заминировали» еще три торговых центра в Уфе.

«СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ»

— Это не ЧП. Был анонимный звонок с информацией о заложенном взрывном устройстве, — сказал корреспонденту «СЭ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Команда была расположена в уфимском отеле «Парк Сити». Нам пришлось выселиться и приехать за четыре часа на стадион. Ситуация неприятная, но ничего страшного.

— Как себя чувствуют футболисты?

— Непростая и стрессовая ситуация. Мы планомерно готовились к игре, но эта ситуация внесла коррективы. Тем не менее, команда готова, будем биться и стараться на поле. Ничего страшного, главное — все живы и здоровы.

— То есть это был ложный вызов?

— Конечно. Сейчас в гостинице проходят специальные мероприятия, а мы ее покинули. (Андрей СИЗЯКИН).

Игра «Уфа» — «Арсенал» должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени.