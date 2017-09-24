Бомба в Уфе. Что происходит
Перед домашним матчем с тульским «Арсеналом» команда Сергея Семака была эвакуирована из отеля.
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Видимо, что-то случилось...
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
«Команду вывели из отеля
«ФУТБОЛИСТЫ ВЫБЕЖАЛИ ЧУТЬ ЛИ НЕ В ТРУСАХ»
— Очень неприятная ситуация, — сказал корреспонденту «СЭ»
Сейчас угрозу взрыва уже сняли и игрокам разрешили вернуться (со стадиона) за вещами. Там в основном бутсы, потому что форма на стадионе. Сейчас команда едет обратно за бутсами. Получается, что вместо того, чтобы отдыхать, команда катается
«СТРЕССОВАЯ СИТУАЦИЯ»
— Это не ЧП. Был анонимный звонок с информацией о заложенном взрывном устройстве, — сказал корреспонденту «СЭ» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Команда была расположена в уфимском отеле «Парк Сити». Нам пришлось выселиться и приехать за четыре часа на стадион. Ситуация неприятная, но ничего страшного.
— Как себя чувствуют футболисты?
— Непростая и стрессовая ситуация. Мы планомерно готовились к игре, но эта ситуация внесла коррективы. Тем не менее, команда готова, будем биться и стараться на поле. Ничего страшного, главное — все живы и здоровы.
— То есть это был ложный вызов?
— Конечно. Сейчас в гостинице проходят специальные мероприятия, а мы ее покинули. (Андрей СИЗЯКИН).
Игра «Уфа» — «Арсенал» должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени.
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