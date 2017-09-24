<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Команду вывели из отеля из-за телефонного звонка о бомбе. Установка тренера на матч с Арсеналом не состоялась. Все в лёгком шоке:(</p>— ФК УФА (@UfaFc) <a href="https://twitter.com/UfaFc/status/911897737863540736">24 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По словам руководителя клуба, все в порядке, никто не пострадал.

— Это не ЧП, был анонимный звонок с информацией о заложенном взрывном устройстве, — сказал Газизов. — Команда была расположена в уфимском отеле «Парк Сити». Нам пришлось выселиться и приехать за четыре часа на стадион. Ситуация неприятная, но ничего страшного.

— Как себя чувствуют футболисты?

— Непростая и стрессовая ситуация. Мы планомерно готовились к игре, но эта ситуация внесла коррективы. Тем не менее, команда готова, будем биться и стараться на поле. Ничего страшного, главное — все живы и здоровы.

— То есть это был ложный вызов?

— Конечно. Сейчас в гостинице проходят специальные мероприятия, а мы ее покинули. (Андрей СИЗЯКИН).

Игра «Уфа» — «Арсенал» должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени.