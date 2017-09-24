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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31107768/
24 сентября 2017, 15:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Газизов — о телефонном звонке о бомбе в гостинице «Уфы»: Стрессовая ситуация

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».

По словам руководителя клуба, все в порядке, никто не пострадал.

— Это не ЧП, был анонимный звонок с информацией о заложенном взрывном устройстве, — сказал Газизов. — Команда была расположена в уфимском отеле «Парк Сити». Нам пришлось выселиться и приехать за четыре часа на стадион. Ситуация неприятная, но ничего страшного.

— Как себя чувствуют футболисты?

— Непростая и стрессовая ситуация. Мы планомерно готовились к игре, но эта ситуация внесла коррективы. Тем не менее, команда готова, будем биться и стараться на поле. Ничего страшного, главное — все живы и здоровы.

— То есть это был ложный вызов?

— Конечно. Сейчас в гостинице проходят специальные мероприятия, а мы ее покинули. (Андрей СИЗЯКИН).

Игра «Уфа» — «Арсенал» должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени.

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