Газизов — о телефонном звонке о бомбе в гостинице «Уфы»: Стрессовая ситуация
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда в преддверии матча 11-го тура
премьер-лиги с «Арсеналом».
По словам руководителя клуба, все в порядке, никто не пострадал.
— Это не ЧП, был анонимный звонок с информацией о заложенном взрывном устройстве, — сказал Газизов. — Команда была расположена в уфимском отеле «Парк Сити». Нам пришлось выселиться и приехать за четыре часа на стадион. Ситуация неприятная, но ничего страшного.
— Как себя чувствуют футболисты?
— Непростая и стрессовая ситуация. Мы планомерно готовились к игре, но эта ситуация внесла коррективы. Тем не менее, команда готова, будем биться и стараться на поле. Ничего страшного, главное — все живы и здоровы.
— То есть это был ложный вызов?
— Конечно. Сейчас в гостинице проходят специальные мероприятия, а мы ее покинули. (Андрей СИЗЯКИН).
Игра «Уфа» — «Арсенал» должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени.
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