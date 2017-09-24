«Уфа» перед матчем с «Арсеналом» была эвакуирована из отеля из-за звонка о бомбе

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Команда была эвакуирована из отеля из-за телефонного звонка о бомбе, сообщил корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный.

«Команда пообедала, легла отдохнуть. После отдыха была намечена установка тренера и выезд на игру. Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация из-за звонка о бомбе. В итоге объявили тревогу по всему отелю, вывели всех чуть ли не в тапочках. По последней информации, команду было решено загрузить в автобус и отвезти на стадион. Администраторы вернутся в отель и привезут вещи. Надеюсь, что до игры все это волнение уляжется», — рассказал Тыртышный.

Матч «Уфа» — «Арсенал» состоится сегодня на стадионе «Нефтяник», начало встречи запланировано на 16:30 мск.