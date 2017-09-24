«Уфа» перед матчем с «Арсеналом» была эвакуирована из отеля из-за звонка о бомбе
Неприятный инцидент произошёл с «Уфой» за пару часов до начала домашнего матча 11-го тура российской
Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
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Видимо, что-то случилось...
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Команда была эвакуирована из отеля
«Команда пообедала, легла отдохнуть. После отдыха была намечена установка тренера и выезд на игру. Внезапно позвонили сотрудники правоохранительных органов, сказали, что срочная эвакуация
Матч «Уфа» — «Арсенал» состоится сегодня на стадионе «Нефтяник», начало встречи запланировано на 16:30 мск.
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