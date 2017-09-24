СМИ: ЦСКА впервые с 2009 года вышел на прибыль

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Такие цифры приводятся в отчетности материнской компании клуба Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании.

Согласно РБК, ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков. Так, в 2015 году клуб получил убыток в размере 49,7 миллиона долларов (71,4 миллиона долларов с учетом курсовой разницы).

Отмечается, что рост выручки армейцев связан с достройкой собственного стадиона и выгодной продажи игроков.