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24 сентября 2017, 13:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: ЦСКА впервые с 2009 года вышел на прибыль

Чистая прибыль ЦСКА в 2016 году составила 14,3 миллиона долларов (4 миллиона долларов с учетом отрицательной курсовой разницы).

Чистая прибыль ЦСКА в 2016 году составила 143 миллиона долларов (4 миллиона долларов с учетом отрицательной курсовой разницы). Увеличить
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Такие цифры приводятся в отчетности материнской компании клуба Bluecastle Enterprises, доступной через корпоративный реестр Великобритании.

Согласно РБК, ЦСКА в 2016 году стал прибыльным после шести лет убытков. Так, в 2015 году клуб получил убыток в размере 49,7 миллиона долларов (71,4 миллиона долларов с учетом курсовой разницы).

Отмечается, что рост выручки армейцев связан с достройкой собственного стадиона и выгодной продажи игроков.

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