Мелкадзе остался в запасе «Тосно» на матч с «Уралом»
Главные тренеры «Урала» и «Тосно» огласили стартовые составы команд на очный матч в 11-м туре чемпионата России.
Нападающий гостей Георгий Мелкадзе начнет встречу на скамейке запасных.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Чернов, Меркулов, Динга, Манучарян, Емельянов, Ильин.
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.
Запасные: Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карницкий, Карвалью, Мелкадзе, Труич.
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