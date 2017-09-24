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24 сентября 2017, 13:15 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Мелкадзе остался в запасе «Тосно» на матч с «Уралом»

Главные тренеры «Урала» и «Тосно» огласили стартовые составы команд на очный матч в 11-м туре чемпионата России.

Нападающий гостей Георгий Мелкадзе начнет встречу на скамейке запасных.

«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Чернов, Меркулов, Динга, Манучарян, Емельянов, Ильин.

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Палиенко, Мирзов, Казаев, Роша, Полетанович, Заболотный.

Запасные: Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Мухаметшин, Трошечкин, Карницкий, Карвалью, Мелкадзе, Труич.

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