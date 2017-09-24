Мелкадзе остался в запасе «Тосно» на матч с «Уралом»

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Палата по разрешению споров РФС наложила на «Тосно», выступающий в РФПЛ, запрет на регистрацию новых игроков из-за задолженности перед бывшим футболистом команды Младеном Кашчеланом, сообщается на официальном сайте организации.