Проблема не в отсутствии Головина. Три причины, почему ЦСКА вновь не забил
Матч с
бело-голубыми стал уже третьим в текущем сезоне чемпионата России, в котором красно-синие не смогли поразить чужие ворота. Холостая игра ЦСКА становится уже тенденцией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вот как после дерби сформулировал одну из причин отсутствия забитых мячей наставник армейцев Виктор Гончаренко: «Нам не хватало Головина и Фернандеса». Полузащитник пропускал матч
Но неужели бы эти два футболиста перевернули игру с «Динамо»? Большой вопрос. С ними ЦСКА уже выдавал невзрачные матчи. Так, армейцы не смогли поразить ворота «Ахмата» (0:1) и «Урала» (0:0). Эти команды преимущественно оборонялись на своей половине поля. Были у ЦСКА проблемы и с другими командами, играющими от обороны. В частности, армейцы уступили «Локомотиву» (1:3) и «Рубину» (1:2). Могла закончиться нулевой ничьей игра с «Амкаром», но на один мяч подопечные Гончаренко сподобились.
Налицо проблема ЦСКА с позиционной атакой в матчах, где соперник блокирует все подступы к воротам. Для команды, ставящей высокие задачи,
Что именно у ЦСКА не так?
НЕТ АВТОМАТИЗМА
В матчах с обороняющимися командами важно уметь играть на автомате — не давать сообразить сопернику, что к чему. Это один из двух главных способов, расшатать насыщенную оборону. Другой — индивидуальное мастерство. Замечательно, когда есть и то, и другое. Комбинаций на автоматизме у ЦСКА нет или они редки.
Что такое комбинации на автоматизме, можно понять, посмотрев игры «Зенита». У питерцев отработана комбинация с пасом на третьего, в роли которого выступает Александр Кокорин. Так команда забила уже трем соперникам — «Ахмату» (4:0), «Амкару» (1:0) и «Тосно» (1:0). Во всех этих матчах были голевые комбинации как под копирку — следовала передача в финальную треть поля, откуда партнеры оперативно доставляли мяч открывавшемуся в линии защитников нападающему. Интересно, что голевые передачи бомбардиру делали разные футболисты — Дриусси, Полоз и Шатов. Выходит, они знают свой маневр — спасибо Манчини.
У ЦСКА скоростных наигранных комбинаций не проглядывается. Заброс мяча из центра поля Фернандесу на фланг на скоростную комбинацию не тянет. Отсутствие идеи в матчах с закрытыми командами серьезно усложняет армейцам жизнь. Спасти в таких ситуациях может даже, казалось бы, банальная вещь — подачи на высокого игрока. В свое время с этой целью Леонид Слуцкий придумал использовать впереди Понтуса Вернблума. Виктор Гончаренко свою фишку пока еще не явил, а шведа использует в опорной зоне.
В такой ситуации потеря любого техничного футболиста осложнит жизнь команде. Особенно Головина — самого техничного футболиста ЦСКА. В среднем за матч он совершает 2,2 удачных попытки дриблинга, по 2,7 раза на нем фолят. По этим показателям он лучший в команде.
В ситуации Головина вот что интересно: несмотря на свою технику и мысль, он в этом розыгрыше чемпионата забил лишь два гола и сделал одну результативную передачу. Не так и много. Не потому ли, что большой упор в позиционных атаках ЦСКА делает на фантазию своих игроков — Головина, Дзагоева, Витиньо? Там где есть фантазия, всегда происходит потеря
Матч с «Динамо» стал третьим в этом сезоне для Жамалетдинова, который он начал в стартовом составе в чемпионате России. По воротам он пробил лишь раз! В игре предыдущего тура — против «Ростова» — он не бил вообще. Лучшей в этом плане для него получилась игра с «Амкаром» — два удара. С выводом резвого нападающего на удар у ЦСКА есть проблемы.
ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ
Когда у команды есть проблемы с позиционной атакой, всегда можно найти нюансы в оборонительной линии соперника, которыми можно воспользоваться. Сделать это можно даже по ходу матча. У ЦСКА не происходит и этого.
«Динамо» оборонялось по схеме 4−4−2. Интересны роли крайних полузащитников Темникова и Соснина — при позиционной обороне они опускались очень глубоко, отслеживая перемещения латералей ЦСКА Щенникова и Фернандеса/Набабкина. В ряде моментов оборонительная схема команды Юрия Калитвинцева превращалась в 6−2−2. Точно так же делала сборная Греции в недавней игре с Бельгией (1:2), которая, как и ЦСКА, играет в три центральных защитника. В обоих случаях линейные игроки были в тени. Но бельгийцы придумали, как этот минус превратить в плюс, а ЦСКА нет.
Когда латерали Бельгии шли высоко вперед, открывалось пространство на полуфлангах, прямо перед штрафной. Прочувствовав ситуацию, у Бельгии в эти зоны стали врываться крайние центральные защитники! Таким ходом они поставили обороняющихся футболистов в тупик — встречать их не успевали. И Вертонген, и Алдервейрельд несколько раз угрожали чужим воротам. Вертонген даже открыл счет.
Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий на ударные позиции не выходили. Один раз Алексей вывел на удар партнера, но бил Витиньо с 30 метров. В целом, два крайних защитника ЦСКА не запомнились в атаке ничем. Иногда они даже в кадр не попадали.
Выпустив по ходу второго тайма Чалова вместо Натхо, в глобальном смысле Гончаренко не изменил ничего — полузащитником стал Витиньо, а Чалов форвардов. Но от перестановки слагаемых сумма не меняет.
ПЕРЕГРУЗ СВОЕЙ ПОЛОВИНЫ ПОЛЯ
В начальной стадии атаки у ЦСКА очень много игроков перед линией обороны соперника — мало того что здесь находятся три центральных защитника, так сюда же для получения мяча смещается Вернблум! В то же время вся команда соперника находится перед ними. Так было в матче с «Амкаром», так повторилось в игре с «Динамо». Это лишь упрощало соперником задачу. Любопытно, что в дерби защитники ЦСКА и опорник сделал 269 передач, а всего их команда выполнила 513. 52% пришлись на долю четырех оборонительных игроков! Большую часть из которых они сделали друг другу.
В матче с «Динамо» к своим защитникам также опускался Алан Дзагоев. Поэтому перед линией обороны
Весной в этом плане у ЦСКА все было немного иначе — в опорной зоне играл Натхо. Пожалуй, лучший футболист ЦСКА по умению выполнить длинную передачу. В этом сезоне он перестал играть в опорной зоне после провала ЦСКА в дерби с «Локомотивом» (1:3). Тогда в атаку у «Локо» шел высокий Тарасов, а Натхо проигрывал ему борьбу. Если есть риск ослабить оборону, на усиление атаки Виктор Гончаренко предпочитает не идти.
ВОПРОС РЕБРОМ: ЧТО ЖДЕТ ЦСКА ДАЛЬШЕ?
В прошлых сезонах ЦСКА преуспевал в чемпионате России, но проваливался в Лиге чемпионов. Нынче все может быть наоборот — с умением Виктора Гончаренко организовать игру в обороне ЦСКА удобнее выступать в еврокубке, где можно отличиться в контратаках. Не случайно, что армейцы одержали в Лиге пять побед в пяти матчах. Интересно, что результативность там у них выше, чем в чемпионате России — 1,6 гола за игру против 1,3. На открытом пространстве игрокам с фантазией проявить себя гораздо легче.
|23.09.2017 16:30
|Зрители 10427
|основной раунд: 11-й тур
|Арена Химки
|Юрий Калитвинцев
|Виктор Гончаренко
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|10
|6
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter