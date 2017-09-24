Проблема не в отсутствии Головина. Три причины, почему ЦСКА вновь не забил

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вот как после дерби сформулировал одну из причин отсутствия забитых мячей наставник армейцев Виктор Гончаренко: «Нам не хватало Головина и Фернандеса». Полузащитник пропускал матч из-за четвертой желтой карточки, полученной в прошлом туре, а латераль был заменен в первом тайме из-за сотрясения мозга. В ЦСКА оба являются ключевыми игроками — лишь они в составе красно-синих стартовых десяти турах неизменно появлялись на поле с первых минут.

Но неужели бы эти два футболиста перевернули игру с «Динамо»? Большой вопрос. С ними ЦСКА уже выдавал невзрачные матчи. Так, армейцы не смогли поразить ворота «Ахмата» (0:1) и «Урала» (0:0). Эти команды преимущественно оборонялись на своей половине поля. Были у ЦСКА проблемы и с другими командами, играющими от обороны. В частности, армейцы уступили «Локомотиву» (1:3) и «Рубину» (1:2). Могла закончиться нулевой ничьей игра с «Амкаром», но на один мяч подопечные Гончаренко сподобились.

Налицо проблема ЦСКА с позиционной атакой в матчах, где соперник блокирует все подступы к воротам. Для команды, ставящей высокие задачи, красно-синие в национальном чемпионате мало забивают — всего 1,3 гола за матч (14 мячей в 11 играх).

Что именно у ЦСКА не так?

НЕТ АВТОМАТИЗМА

В матчах с обороняющимися командами важно уметь играть на автомате — не давать сообразить сопернику, что к чему. Это один из двух главных способов, расшатать насыщенную оборону. Другой — индивидуальное мастерство. Замечательно, когда есть и то, и другое. Комбинаций на автоматизме у ЦСКА нет или они редки.

Что такое комбинации на автоматизме, можно понять, посмотрев игры «Зенита». У питерцев отработана комбинация с пасом на третьего, в роли которого выступает Александр Кокорин. Так команда забила уже трем соперникам — «Ахмату» (4:0), «Амкару» (1:0) и «Тосно» (1:0). Во всех этих матчах были голевые комбинации как под копирку — следовала передача в финальную треть поля, откуда партнеры оперативно доставляли мяч открывавшемуся в линии защитников нападающему. Интересно, что голевые передачи бомбардиру делали разные футболисты — Дриусси, Полоз и Шатов. Выходит, они знают свой маневр — спасибо Манчини.

У ЦСКА скоростных наигранных комбинаций не проглядывается. Заброс мяча из центра поля Фернандесу на фланг на скоростную комбинацию не тянет. Отсутствие идеи в матчах с закрытыми командами серьезно усложняет армейцам жизнь. Спасти в таких ситуациях может даже, казалось бы, банальная вещь — подачи на высокого игрока. В свое время с этой целью Леонид Слуцкий придумал использовать впереди Понтуса Вернблума. Виктор Гончаренко свою фишку пока еще не явил, а шведа использует в опорной зоне.

В такой ситуации потеря любого техничного футболиста осложнит жизнь команде. Особенно Головина — самого техничного футболиста ЦСКА. В среднем за матч он совершает 2,2 удачных попытки дриблинга, по 2,7 раза на нем фолят. По этим показателям он лучший в команде.

В ситуации Головина вот что интересно: несмотря на свою технику и мысль, он в этом розыгрыше чемпионата забил лишь два гола и сделал одну результативную передачу. Не так и много. Не потому ли, что большой упор в позиционных атаках ЦСКА делает на фантазию своих игроков — Головина, Дзагоева, Витиньо? Там где есть фантазия, всегда происходит потеря одной-двух секунд. В мире, где обороняться научились почти все, это много. Даже для техничных футболистов. Поэтому игра на автомате очень важна.

Матч с «Динамо» стал третьим в этом сезоне для Жамалетдинова, который он начал в стартовом составе в чемпионате России. По воротам он пробил лишь раз! В игре предыдущего тура — против «Ростова» — он не бил вообще. Лучшей в этом плане для него получилась игра с «Амкаром» — два удара. С выводом резвого нападающего на удар у ЦСКА есть проблемы.

ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ

Когда у команды есть проблемы с позиционной атакой, всегда можно найти нюансы в оборонительной линии соперника, которыми можно воспользоваться. Сделать это можно даже по ходу матча. У ЦСКА не происходит и этого.

«Динамо» оборонялось по схеме 4−4−2. Интересны роли крайних полузащитников Темникова и Соснина — при позиционной обороне они опускались очень глубоко, отслеживая перемещения латералей ЦСКА Щенникова и Фернандеса/Набабкина. В ряде моментов оборонительная схема команды Юрия Калитвинцева превращалась в 6−2−2. Точно так же делала сборная Греции в недавней игре с Бельгией (1:2), которая, как и ЦСКА, играет в три центральных защитника. В обоих случаях линейные игроки были в тени. Но бельгийцы придумали, как этот минус превратить в плюс, а ЦСКА нет.

Когда латерали Бельгии шли высоко вперед, открывалось пространство на полуфлангах, прямо перед штрафной. Прочувствовав ситуацию, у Бельгии в эти зоны стали врываться крайние центральные защитники! Таким ходом они поставили обороняющихся футболистов в тупик — встречать их не успевали. И Вертонген, и Алдервейрельд несколько раз угрожали чужим воротам. Вертонген даже открыл счет.

Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий на ударные позиции не выходили. Один раз Алексей вывел на удар партнера, но бил Витиньо с 30 метров. В целом, два крайних защитника ЦСКА не запомнились в атаке ничем. Иногда они даже в кадр не попадали.

Выпустив по ходу второго тайма Чалова вместо Натхо, в глобальном смысле Гончаренко не изменил ничего — полузащитником стал Витиньо, а Чалов форвардов. Но от перестановки слагаемых сумма не меняет.

ПЕРЕГРУЗ СВОЕЙ ПОЛОВИНЫ ПОЛЯ

В начальной стадии атаки у ЦСКА очень много игроков перед линией обороны соперника — мало того что здесь находятся три центральных защитника, так сюда же для получения мяча смещается Вернблум! В то же время вся команда соперника находится перед ними. Так было в матче с «Амкаром», так повторилось в игре с «Динамо». Это лишь упрощало соперником задачу. Любопытно, что в дерби защитники ЦСКА и опорник сделал 269 передач, а всего их команда выполнила 513. 52% пришлись на долю четырех оборонительных игроков! Большую часть из которых они сделали друг другу.

В матче с «Динамо» к своим защитникам также опускался Алан Дзагоев. Поэтому перед линией обороны бело-голубых у крансо-синих иногда оказывалось даже не четыре футболиста, а все пять. Для взлома насыщенной обороны у армейцев просто оставалось мало игроков впереди.

Весной в этом плане у ЦСКА все было немного иначе — в опорной зоне играл Натхо. Пожалуй, лучший футболист ЦСКА по умению выполнить длинную передачу. В этом сезоне он перестал играть в опорной зоне после провала ЦСКА в дерби с «Локомотивом» (1:3). Тогда в атаку у «Локо» шел высокий Тарасов, а Натхо проигрывал ему борьбу. Если есть риск ослабить оборону, на усиление атаки Виктор Гончаренко предпочитает не идти.

ВОПРОС РЕБРОМ: ЧТО ЖДЕТ ЦСКА ДАЛЬШЕ?

В прошлых сезонах ЦСКА преуспевал в чемпионате России, но проваливался в Лиге чемпионов. Нынче все может быть наоборот — с умением Виктора Гончаренко организовать игру в обороне ЦСКА удобнее выступать в еврокубке, где можно отличиться в контратаках. Не случайно, что армейцы одержали в Лиге пять побед в пяти матчах. Интересно, что результативность там у них выше, чем в чемпионате России — 1,6 гола за игру против 1,3. На открытом пространстве игрокам с фантазией проявить себя гораздо легче.