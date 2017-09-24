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24 сентября 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

4 проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры. Колонка Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению.

4 проблемы которые отправят Спартак в аутсайдеры. Колонка Цыбанева - Фото 1 Увеличить
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В ближайшей перспективе у «Спартака» — пяток пропущенных мячей от «Ливерпуля» во вторник. В средне-дальней — переход в стан аутсайдеров РФПЛ. Ибо болезнь прогрессирует, метастазы разрастаются — и процесс этот, похоже, не контролируется в клубе никем.

Массимо Каррера, улыбаясь, произносит все больше глупостей. Например, из свежих: может быть, команда не привыкла играть через два дня на третий. Вот уж из серии «догадался разведчик»… А раньше-то и не думал-нее гадал, что так выйдет…

Все рациональные подсказки, как выбраться из критического положения, щедро рассыпаемые моими коллегами, — категорически бесполезны. Как говорят по таким вот случаям в народе, — поздно пить боржоми, когда печень посадили.

Каждая из проблем, накрывших «Спартак», — запредельной критичности. И, сплетаясь, эти проблемы образуют лавину, которая вполне способна снести команду в низины премьер-лиги.

Проблема первая. Команда отдана на откуп Массимо Каррере. Никто из клубных штабистов его деяния не контролирует. Иначе причины заболевания были бы выявлены в рабочем порядке, и не созывалось бы вече в Тарасовке, которое, как я и предполагал, ничем не помогло, а только загнало хворь еще глубже в командный организм. Бесконтрольность Карреры — крайне легкомысленное упущение, если принять во внимание, что за плечами у итальянца не было никакого опыта работы «главным».

Проблема вторая. Сильно подозреваю, что восприятие текущих событий у спартаковских штабистов сродни болельщицкому. Хотя если вспомнить футбольный опыт Сергея Родионова, игравшего под началом Бескова и Лобановского, корифеев тренерского дела, то он должен бы понимать, какова природа того или иного сбоя в этой профессии… Но, возможно, голос гендиректора в клубных верхах плохо слышен. Или им, верхам, не интересен. Ну, а болельщицкий подход, известно, незамысловат: да как можно убирать Карреру, он же у нас теперь — памятник! Феномен, вернувший клубу чемпионство.

Проблема третья. В ситуации стихийного бедствия «Спартак» оказался без страховки. У пострадавших от природного или прочего катаклизма обычно участливо интересуются: «А что ж вы страховку не купили?». Но в «Спартаке» посчитали это излишним. В штабе Карреры ныне нет никого, кто в случае отстранения итальянца мог бы принять от него дела и попробовать как-то их выправить. Посмотрите на тренерские штабы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» — и увидите: там застраховано.

Проблема четвертая. Спартаковским верхам свойственно неумение точно выбрать тренера даже в более спокойных обстоятельствах. Что уж говорить о нынешнем форс-мажоре. Да, можно мобилизовать Дмитрия Гунько из «Спартака-2». Но такой опыт у него уже был, при отставке Карпина, и способности привести команду в порядок этот специалист тогда не показал. Да, можно спешно одарить предложением Андрея Тихонова. Но на его месте я бы мягко попросил повременить. Пусть и говорят, что в такой клуб, как «Спартак», другой раз могут уже и не позвать. Ибо такие приглашения следует готовить загодя, о чем я писал двумя днями раньше. Вести тренера, изучать его работу, поддерживать с ним контакт. А сейчас что Тихонову, что Дмитрию Аленичеву (в свете происходящего со «Спартаком» мигом вспоминается про «багаж Аленичева», правда же?) важно довести до ума свои нынешние проекты, максимально выгодно реализовав себя в этом контексте. Не дергаясь.

… Эх, яблочко красно-белое, куда ж ты котишься?..

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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