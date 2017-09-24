4 проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры. Колонка Цыбанева

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В ближайшей перспективе у «Спартака» — пяток пропущенных мячей от «Ливерпуля» во вторник. В средне-дальней — переход в стан аутсайдеров РФПЛ. Ибо болезнь прогрессирует, метастазы разрастаются — и процесс этот, похоже, не контролируется в клубе никем.

Массимо Каррера, улыбаясь, произносит все больше глупостей. Например, из свежих: может быть, команда не привыкла играть через два дня на третий. Вот уж из серии «догадался разведчик»… А раньше-то и не думал-нее гадал, что так выйдет…

Все рациональные подсказки, как выбраться из критического положения, щедро рассыпаемые моими коллегами, — категорически бесполезны. Как говорят по таким вот случаям в народе, — поздно пить боржоми, когда печень посадили.

Каждая из проблем, накрывших «Спартак», — запредельной критичности. И, сплетаясь, эти проблемы образуют лавину, которая вполне способна снести команду в низины премьер-лиги.

Проблема первая. Команда отдана на откуп Массимо Каррере. Никто из клубных штабистов его деяния не контролирует. Иначе причины заболевания были бы выявлены в рабочем порядке, и не созывалось бы вече в Тарасовке, которое, как я и предполагал, ничем не помогло, а только загнало хворь еще глубже в командный организм. Бесконтрольность Карреры — крайне легкомысленное упущение, если принять во внимание, что за плечами у итальянца не было никакого опыта работы «главным».

Проблема вторая. Сильно подозреваю, что восприятие текущих событий у спартаковских штабистов сродни болельщицкому. Хотя если вспомнить футбольный опыт Сергея Родионова, игравшего под началом Бескова и Лобановского, корифеев тренерского дела, то он должен бы понимать, какова природа того или иного сбоя в этой профессии… Но, возможно, голос гендиректора в клубных верхах плохо слышен. Или им, верхам, не интересен. Ну, а болельщицкий подход, известно, незамысловат: да как можно убирать Карреру, он же у нас теперь — памятник! Феномен, вернувший клубу чемпионство.

Проблема третья. В ситуации стихийного бедствия «Спартак» оказался без страховки. У пострадавших от природного или прочего катаклизма обычно участливо интересуются: «А что ж вы страховку не купили?». Но в «Спартаке» посчитали это излишним. В штабе Карреры ныне нет никого, кто в случае отстранения итальянца мог бы принять от него дела и попробовать как-то их выправить. Посмотрите на тренерские штабы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» — и увидите: там застраховано.

Проблема четвертая. Спартаковским верхам свойственно неумение точно выбрать тренера даже в более спокойных обстоятельствах. Что уж говорить о нынешнем форс-мажоре. Да, можно мобилизовать Дмитрия Гунько из «Спартака-2». Но такой опыт у него уже был, при отставке Карпина, и способности привести команду в порядок этот специалист тогда не показал. Да, можно спешно одарить предложением Андрея Тихонова. Но на его месте я бы мягко попросил повременить. Пусть и говорят, что в такой клуб, как «Спартак», другой раз могут уже и не позвать. Ибо такие приглашения следует готовить загодя, о чем я писал двумя днями раньше. Вести тренера, изучать его работу, поддерживать с ним контакт. А сейчас что Тихонову, что Дмитрию Аленичеву (в свете происходящего со «Спартаком» мигом вспоминается про «багаж Аленичева», правда же?) важно довести до ума свои нынешние проекты, максимально выгодно реализовав себя в этом контексте. Не дергаясь.