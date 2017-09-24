4 проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры. Колонка Цыбанева
Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему болезнь
красно-белой команды не поддается быстрому излечению.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ближайшей перспективе у «Спартака» — пяток пропущенных мячей от «Ливерпуля» во вторник. В
Массимо Каррера, улыбаясь, произносит все больше глупостей. Например, из свежих: может быть, команда не привыкла играть через два дня на третий. Вот уж из серии «догадался разведчик»… А
Все рациональные подсказки, как выбраться из критического положения, щедро рассыпаемые моими коллегами, — категорически бесполезны. Как говорят по таким вот случаям в народе, — поздно пить боржоми, когда печень посадили.
Каждая из проблем, накрывших «Спартак», — запредельной критичности. И, сплетаясь, эти проблемы образуют лавину, которая вполне способна снести команду в низины
Проблема первая. Команда отдана на откуп Массимо Каррере. Никто из клубных штабистов его деяния не контролирует. Иначе причины заболевания были бы выявлены в рабочем порядке, и не созывалось бы вече в Тарасовке, которое, как я и предполагал, ничем не помогло, а только загнало хворь еще глубже в командный организм. Бесконтрольность Карреры — крайне легкомысленное упущение, если принять во внимание, что за плечами у итальянца не было никакого опыта работы «главным».
Проблема вторая. Сильно подозреваю, что восприятие текущих событий у спартаковских штабистов сродни болельщицкому. Хотя если вспомнить футбольный опыт Сергея Родионова, игравшего под началом Бескова и Лобановского, корифеев тренерского дела, то он должен бы понимать, какова природа того или иного сбоя в этой профессии… Но, возможно, голос гендиректора в клубных верхах плохо слышен. Или им, верхам, не интересен. Ну, а болельщицкий подход, известно, незамысловат: да как можно убирать Карреру, он же у нас теперь — памятник! Феномен, вернувший клубу чемпионство.
Проблема третья. В ситуации стихийного бедствия «Спартак» оказался без страховки. У пострадавших от природного или прочего катаклизма обычно участливо интересуются: «А что ж вы страховку не купили?». Но в «Спартаке» посчитали это излишним. В штабе Карреры ныне нет никого, кто в случае отстранения итальянца мог бы принять от него дела и попробовать
Проблема четвертая. Спартаковским верхам свойственно неумение точно выбрать тренера даже в более спокойных обстоятельствах. Что уж говорить о нынешнем
… Эх, яблочко
|23.09.2017 19:00
|Зрители 25075
|основной раунд: 11-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Вадим Скрипченко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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