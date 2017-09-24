В двух последних чемпионатах «Краснодару» забивал только Дзюба

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1.

«Краснодар» впервые забил «Зениту» лишь в пятом матче — 17 июля 2013 года дома отличился Маурисио Перейра. Для этого потребовалось 406 минут, за которые питерцы забили 10 безответных мячей.

2.

В той игре краснодарцы в последний раз уступили «Зениту» на своем поле (1:2). В двух следующих матчах в Краснодаре были зафиксированы ничьи (2:2 и 0:0), а в прошлом сезоне хозяева взяли верх со счетом 2:1.

3.

«Зенит» имеет большое преимущество по победам (7 против 2 за 12 встреч), однако матчи первого круга двух предыдущих чемпионатов выиграли краснодарцы. В сезоне-2015/16 они победили в Санкт-Петербурге (2:0), в прошлом — на своем поле (2:1).

4.

В последнем краснодарском матче, 27 ноября прошлого года, был установлен рекорд чемпионатов России. Впервые клуб, который проигрывал в счете по итогам 90 минут, смог забить два мяча в компенсированное время и добиться победы. Хозяева, уступая 0:1, выиграли благодаря голам Марата Измайлова (92-я минута) и Торнике Окриашвили (94-я). Любопытно, что в 10 предыдущих матчах «Краснодар» никогда не забивал «Зениту» позже 52-й минуты.

5.

«Краснодар» — единственный клуб за 6 последних сезонов, который в двух матчах против «Зенита» в одном чемпионате не пропустил ни одного мяча. В премьер-лиге-2015/16 краснодарцы выиграли в гостях (2:0) и добились нулевой ничьей дома. Предыдущей командой, дважды сыгравшей с питерцами «на ноль», был «Терек»: в чемпионате России-2010 он оба матча с «Зенитом» завершил нулевыми ничьими.

6.

После двух безголевых встреч в чемпионате-2015/16 в прошлом сезоне оба гола «Зенита» на свой счет записал Артем Дзюба: в Краснодаре он открыл счет на 86-й минуте, а дома забил единственный мяч на 12-й.

7.

В трех из четырех первых матчей в Санкт-Петербурге «Зенит» громил краснодарцев с крупным счетом — 5:0 (сезон-2011/12), 4:1 (2013/14) и 4:0 (2014/15).

8.

Лучшими бомбардирами противостояния являются легионеры «Зенита» Данни и Халк, забившие по 4 мяча. Но если португалец (два победных гола) отличался в четырех матчах, то бразилец — лишь в двух.

9.

Сразу два игрока «Зенита» делали хет-трики в матчах с краснодарцами: 28 августа 2011 года отличился Александр Кержаков, 12 апреля 2014-го — Халк.

10.