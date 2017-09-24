В двух последних чемпионатах «Краснодару» забивал только Дзюба
«Советский спорт» представляет 10 фактов о матче двух лучших клубов премьер-лиги-2017/18.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1.
«Краснодар» впервые забил «Зениту» лишь в пятом матче — 17 июля 2013 года дома отличился Маурисио Перейра. Для этого потребовалось 406 минут, за которые питерцы забили 10 безответных мячей.
2.
В той игре краснодарцы в последний раз уступили «Зениту» на своем поле (1:2). В двух следующих матчах в Краснодаре были зафиксированы ничьи (2:2 и 0:0), а в прошлом сезоне хозяева взяли верх со счетом 2:1.
3.
«Зенит» имеет большое преимущество по победам (7 против 2 за 12 встреч), однако матчи первого круга двух предыдущих чемпионатов выиграли краснодарцы. В сезоне-2015/16 они победили в
4.
В последнем краснодарском матче, 27 ноября прошлого года, был установлен рекорд чемпионатов России. Впервые клуб, который проигрывал в счете по итогам 90 минут, смог забить два мяча в компенсированное время и добиться победы. Хозяева, уступая 0:1, выиграли благодаря голам Марата Измайлова (92-я минута) и Торнике Окриашвили (94-я). Любопытно, что в 10 предыдущих матчах «Краснодар» никогда не забивал «Зениту» позже 52-й минуты.
5.
«Краснодар» — единственный клуб за 6 последних сезонов, который в двух матчах против «Зенита» в одном чемпионате не пропустил ни одного мяча. В премьер-лиге-2015/16 краснодарцы выиграли в гостях (2:0) и добились нулевой ничьей дома. Предыдущей командой, дважды сыгравшей с питерцами «на ноль», был «Терек»: в чемпионате России-2010 он оба матча с «Зенитом» завершил нулевыми ничьими.
6.
После двух безголевых встреч в чемпионате-2015/16 в прошлом сезоне оба гола «Зенита» на свой счет записал Артем Дзюба: в Краснодаре он открыл счет на 86-й минуте, а дома забил единственный мяч на 12-й.
7.
В трех из четырех первых матчей в
8.
Лучшими бомбардирами противостояния являются легионеры «Зенита» Данни и Халк, забившие по 4 мяча. Но если португалец (два победных гола) отличался в четырех матчах, то бразилец — лишь в двух.
9.
Сразу два игрока «Зенита» делали
10.
В случае победы «Краснодар» возглавит таблицу чемпионата (при равенстве очков с «Зенитом» у него будет преимущество по результату личной встречи). Если это произойдет, то краснодарцы выйдут на 1-е место в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter