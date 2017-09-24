«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в центральном матче 11-го тура РФПЛ

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В течение месяца «Краснодар» покинул Лигу Европы и розыгрыш Кубка России, так что команда Игоря Шалимова может сосредоточиться на чемпионате страны, где клуб претендует на путевку в Лигу чемпионов. Победа над «Зенитом» позволит «Краснодару» подняться на первое место. Краснодарцы в чемпионате не проигрывают уже семь матчей, а на своем поле команда под руководством Шалимова еще не уступала никому, более года назад клуб уступил дома «Локомотиву» (1:2) еще при Олеге Кононове.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 11, 24.09.2017, 19:00 -:- Краснодар Зенит

В прошлом сезоне «Краснодар» сыграл дома с «Зенитом» яркий матч, сумев забить два мяча в компенсированное ко второму тайму время и вырвать победу. В составах команд выделяются нападающие сборной России Александр Кокорин (семь мячей в нынешнем чемпионате) и Федор Смолов (четыре в четырех матчах). Зенитовец Кокорин возглавляет список бомбардиров чемпионата, Смолов продолжает погоню за бывшим партнером по столичному «Динамо».

В середине недели «Краснодар» и «Зенит» проиграли в кубковых матчах клубам Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Краснодар» уступил «Томи» (1:2), а «Зенит» — петербургскому «Динамо» (2:3 в дополнительное время). Многие ведущие футболисты команд эти встречи пропустили.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

«Локомотив» сыграет с «Ростовом»

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 11, 24.09.2017, 16:30 -:- Ростов Локомотив М

«Локомотив» в 16:30 сыграет на выезде с «Ростовом», который возглавляет бывший наставник железнодорожников Леонид Кучук. Неделю назад «Локомотив» проиграл на своем поле аутсайдеру «Амкару» (0:1), а затем основным составом уступил в кубковой встрече «Крыльям Советов» (2:3 в дополнительное время).

«Ростов» успешно начал сезон, несмотря на серьезные кадровые потери летом и уход Курбана Бердыева. Хотя предыдущий матч чемпионата южане проиграли ЦСКА (0:2), команда Кучука успешно провела кубковую встречу, победив астраханский «Волгарь» — 2:0. «Ростов» уверенно действует в обороне, пропустив всего семь мячей (меньше лишь у «Зенита» — три), тогда как «Локомотиву» очень непросто даются позиционные атаки.

Встреча пройдет на стадионе «Олимп-2», главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 11, 24.09.2017, 14:00 -:- Урал Тосно

Воскресный игровой день начнется матчем «Урала» и «Тосно». Команда Александра Тарханова в чемпионате проиграла лишь одну встречу, однако семь раз сыграла вничью и застряла в середине таблицы, хотя в предыдущем туре «Урал» в гостях победил «Рубин» Бердыева (1:0). Новичок элиты «Тосно» неделю назад спас матч с чемпионом страны «Спартаком» (2:2), на последних минутах в меньшинстве забив два мяча. Хотя подопечные Дмитрия Парфенова окончательно освоились в премьер-лиге, «Тосно» все еще находится в опасной зоне.

В кубковой встрече в среду «Тосно» обыграл «Тюмень» (2:1), тогда как уральцы потерпели разгромное поражение от «Шинника» — 0:3, выступая практически основным составом. Матч «Урала» с «Тосно» пройдет на «СКБ-Банк Арене», начало — 14:00 мск. Главный арбитр — Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

«Уфа» встретится с «Арсеналом»

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 11, 24.09.2017, 16:30 -:- Уфа Арсенал Т

В 16:30 мск сыграют «Уфа» и «Арсенал». Уфимцы проиграли три матча подряд с общим счетом 0:5 и опустились ближе к зоне вылета, тогда как туляки благодаря победе над «Динамо» поднялись на 10-ю строчку, на очко опережая команду из Башкирии. Матч запланирован на стадионе «Нефтяник», главный арбитр — Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

11-й тур стартовал в субботу, когда вничью сыграли «Динамо» и ЦСКА (0:0), а также «Спартак» и «Анжи» (2:2). В понедельник встретятся «Амкар» и «СКА-Хабаровск», «Ахмат» и «Рубин».

После 10 сыгранных матчей лидирует «Зенит» — 24 очка. 21 очко набрал «Краснодар», по 20 — «Локомотив» и ЦСКА, который провел 11 встреч.