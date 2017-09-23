Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31105091/
23 сентября 2017, 23:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Осман против Зелимхана. Помогал ли судья «Спартаку»?

После матча президент «Анжи» Осман Кадиев и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вступили в заочный спор на тему судейства.

Москва. Спартак - Анжи - 2:2. Гости оспаривают решение Виталия МЕШКОВА назначить 11-метровый в их ворота. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

КАДИЕВ: «СПАРТАК» ПРИВЫКАЕТ К ПОМОЩИ

Босс «Спартака» Леонид Федун был на матче, но встречи с прессой избежал — кортеж подобрал владельца красно-белых где-то на задворках арены, вдали от посторонних.

А вот президент «Анжи» Осман Кадиев, взваливший на себя ношу, которую бросил Сулейман Керимов, вышел через центральный подъезд и, несмотря на разочарование поздним голом Мельгарехо, поделился мнением об увиденном.

— А что радоваться? Почти победили? Победа — это 2:1, — сказал Кадиев. — Нам нужны очки. Что ж, это футбол. Какая разница, что это «Спартак». «Спартак», «Зенит»… Три очка есть три очка.

— К судейству есть вопросы? Первый гол соперник забил с сомнительного пенальти.

— «Спартак» не нуждается в такой помощи судей. Это я вам точно скажу. Пенальти натянутый, и «вне игры» не было, когда судья поднял флажок. А «Спартак» потихоньку привыкает, что ему помогают. Это мое сугубо личное, субъективное мнение. Я бы не хотел, чтобы так судили. Судить надо то, что есть. И против, и за.

БАКАЕВ: «НАДО МНЕ БЫЛО ПАДАТЬ…»

А вот у молодого хавбека красно-белых мнение о работе судьи сложилось противоположное.

— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что «Спартак» «привыкает к помощи судей».

— Я бы о судействе, особенно сегодня, помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу «Анжи».

— А пенальти?

— Чистый пенальти! Зато когда первый гол забивал «Анжи», там не было штрафного. Наоборот, на нашем игроке фолили.

— В середине второго тайма вы выходили один на один. Что помешало забить?

— Меня ударили. Потерял равновесие.

— Было нарушение?

— Если бы упал, то, вполне мог быть пенальти. Но я устоял, к сожалению. Много раньше желтых получал за симуляцию, поэтому и остался на ногах.

— Как в целом оцените первый для себя полноценный матч на «Открытие Арене»?

— Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что не остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Но все равно такой результат для «Спартака» сродни поражению. Пропустили два нелепых мяча… Потеряли концентрацию в ответственный момент.

— Вообще удивились, что оказались в старте?

— Нет, ведь многие получили травмы — Квинси, Роша. Понимал, что есть шанс.

— Своей игрой довольны?

— Забил бы или отдал голевой пас — был бы доволен.

— Эмоции Карреры во время матча ощущали?

— У нас такие громкие болельщики, что заглушали.

— А после матча что звучало в раздевалке?

— Без комментариев.

— Недооценки соперника не было?

— Конечно, нет. Если мы хотим догонять лидеров, нельзя никого недооценивать.

— Промеса не хватало?

— Конечно. Он наш лидер. Забивает в каждом матче.

— Они с Глушаковым заходили в раздевалку. Что сказали?

— Поддержали. Сказали: «Ребят, нельзя так, конечно. Но не опускайте головы».

— А фото общее сделали?

— Сделали бы, если бы победили.

— Впереди «Ливерпуль». Ожидаете сыграть в Лиге чемпионов?

— Конечно. Все будет зависеть от моих тренировок. Надеюсь получить шанс.

— Реально дать бой английскому гранду?

— Сделаем выводы, постараемся не допускать таких ошибок, как с «Анжи». Если будем так играть, «Ливерпуль» нам пять забьет.

Филипп ПАПЕНКОВ,
Ярослав СУСОВ
из Тушина.

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

"Спартак" оставили без болельщиков

Видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Расистский скандал в российском футболе