Осман против Зелимхана. Помогал ли судья «Спартаку»?
После матча президент «Анжи» Осман Кадиев и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев вступили в заочный спор на тему судейства.
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КАДИЕВ: «СПАРТАК» ПРИВЫКАЕТ К ПОМОЩИ
Босс «Спартака» Леонид Федун был на матче, но встречи с прессой избежал — кортеж подобрал владельца
А вот президент «Анжи» Осман Кадиев, взваливший на себя ношу, которую бросил Сулейман Керимов, вышел через центральный подъезд и, несмотря на разочарование поздним голом Мельгарехо, поделился мнением об увиденном.
— А что радоваться? Почти победили? Победа — это 2:1, — сказал Кадиев. — Нам нужны очки. Что ж, это футбол. Какая разница, что это «Спартак». «Спартак», «Зенит»… Три очка есть три очка.
— К судейству есть вопросы? Первый гол соперник забил с сомнительного пенальти.
— «Спартак» не нуждается в такой помощи судей. Это я вам точно скажу. Пенальти натянутый, и «вне игры» не было, когда судья поднял флажок. А «Спартак» потихоньку привыкает, что ему помогают. Это мое сугубо личное, субъективное мнение. Я бы не хотел, чтобы так судили. Судить надо то, что есть. И против, и за.
БАКАЕВ: «НАДО МНЕ БЫЛО ПАДАТЬ…»
А вот у молодого хавбека
— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что «Спартак» «привыкает к помощи судей».
— Я бы о судействе, особенно сегодня, помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу «Анжи».
— А пенальти?
— Чистый пенальти! Зато когда первый гол забивал «Анжи», там не было штрафного. Наоборот, на нашем игроке фолили.
— В середине второго тайма вы выходили один на один. Что помешало забить?
— Меня ударили. Потерял равновесие.
— Было нарушение?
— Если бы упал, то, вполне мог быть пенальти. Но я устоял, к сожалению. Много раньше желтых получал за симуляцию, поэтому и остался на ногах.
— Как в целом оцените первый для себя полноценный матч на «Открытие Арене»?
— Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что не остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Но все равно такой результат для «Спартака» сродни поражению. Пропустили два нелепых мяча… Потеряли концентрацию в ответственный момент.
— Вообще удивились, что оказались в старте?
— Нет, ведь многие получили травмы — Квинси, Роша. Понимал, что есть шанс.
— Своей игрой довольны?
— Забил бы или отдал голевой пас — был бы доволен.
— Эмоции Карреры во время матча ощущали?
— У нас такие громкие болельщики, что заглушали.
— А после матча что звучало в раздевалке?
— Без комментариев.
— Недооценки соперника не было?
— Конечно, нет. Если мы хотим догонять лидеров, нельзя никого недооценивать.
— Промеса не хватало?
— Конечно. Он наш лидер. Забивает в каждом матче.
— Они с Глушаковым заходили в раздевалку. Что сказали?
— Поддержали. Сказали: «Ребят, нельзя так, конечно. Но не опускайте головы».
— А фото общее сделали?
— Сделали бы, если бы победили.
— Впереди «Ливерпуль». Ожидаете сыграть в Лиге чемпионов?
— Конечно. Все будет зависеть от моих тренировок. Надеюсь получить шанс.
— Реально дать бой английскому гранду?
— Сделаем выводы, постараемся не допускать таких ошибок, как с «Анжи». Если будем так играть, «Ливерпуль» нам пять забьет.
Филипп ПАПЕНКОВ,
Ярослав СУСОВ
из Тушина.
|23.09.2017 19:00
|Зрители 25075
|основной раунд: 11-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Вадим Скрипченко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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