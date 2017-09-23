Осман против Зелимхана. Помогал ли судья «Спартаку»?

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КАДИЕВ: «СПАРТАК» ПРИВЫКАЕТ К ПОМОЩИ

Босс «Спартака» Леонид Федун был на матче, но встречи с прессой избежал — кортеж подобрал владельца красно-белых где-то на задворках арены, вдали от посторонних.

А вот президент «Анжи» Осман Кадиев, взваливший на себя ношу, которую бросил Сулейман Керимов, вышел через центральный подъезд и, несмотря на разочарование поздним голом Мельгарехо, поделился мнением об увиденном.

— А что радоваться? Почти победили? Победа — это 2:1, — сказал Кадиев. — Нам нужны очки. Что ж, это футбол. Какая разница, что это «Спартак». «Спартак», «Зенит»… Три очка есть три очка.

— К судейству есть вопросы? Первый гол соперник забил с сомнительного пенальти.

— «Спартак» не нуждается в такой помощи судей. Это я вам точно скажу. Пенальти натянутый, и «вне игры» не было, когда судья поднял флажок. А «Спартак» потихоньку привыкает, что ему помогают. Это мое сугубо личное, субъективное мнение. Я бы не хотел, чтобы так судили. Судить надо то, что есть. И против, и за.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 1:0 14' Луис Адриано (пенальти) <a href="https://twitter.com/LuizAdriano_9">@LuizAdriano_9</a> <a href="https://t.co/CrUiEORrkL">pic.twitter.com/CrUiEORrkL</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911629536164564993">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БАКАЕВ: «НАДО МНЕ БЫЛО ПАДАТЬ…»

А вот у молодого хавбека красно-белых мнение о работе судьи сложилось противоположное.

— Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что «Спартак» «привыкает к помощи судей».

— Я бы о судействе, особенно сегодня, помолчал. Все спорные моменты свистелись в пользу «Анжи».

— А пенальти?

— Чистый пенальти! Зато когда первый гол забивал «Анжи», там не было штрафного. Наоборот, на нашем игроке фолили.

— В середине второго тайма вы выходили один на один. Что помешало забить?

— Меня ударили. Потерял равновесие.

— Было нарушение?

— Если бы упал, то, вполне мог быть пенальти. Но я устоял, к сожалению. Много раньше желтых получал за симуляцию, поэтому и остался на ногах.

— Как в целом оцените первый для себя полноценный матч на «Открытие Арене»?

— Расстроен. Даже если б три забил, без победы команды это не имело бы значения. Хорошо, что не остановились при 1:2 и хотя бы добились ничьей. Но все равно такой результат для «Спартака» сродни поражению. Пропустили два нелепых мяча… Потеряли концентрацию в ответственный момент.

— Вообще удивились, что оказались в старте?

— Нет, ведь многие получили травмы — Квинси, Роша. Понимал, что есть шанс.

— Своей игрой довольны?

— Забил бы или отдал голевой пас — был бы доволен.

— Эмоции Карреры во время матча ощущали?

— У нас такие громкие болельщики, что заглушали.

— А после матча что звучало в раздевалке?

— Без комментариев.

— Недооценки соперника не было?

— Конечно, нет. Если мы хотим догонять лидеров, нельзя никого недооценивать.

— Промеса не хватало?

— Конечно. Он наш лидер. Забивает в каждом матче.

— Они с Глушаковым заходили в раздевалку. Что сказали?

— Поддержали. Сказали: «Ребят, нельзя так, конечно. Но не опускайте головы».

— А фото общее сделали?

— Сделали бы, если бы победили.

— Впереди «Ливерпуль». Ожидаете сыграть в Лиге чемпионов?

— Конечно. Все будет зависеть от моих тренировок. Надеюсь получить шанс.

— Реально дать бой английскому гранду?

— Сделаем выводы, постараемся не допускать таких ошибок, как с «Анжи». Если будем так играть, «Ливерпуль» нам пять забьет.

Филипп ПАПЕНКОВ,

Ярослав СУСОВ

из Тушина.