«Спартак»: реквием по титулу
Обозреватель «СЭ» — о двух субботних матчах
премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вы почувствовали разницу между одним из лидеров
Жаль, что в еврокубках жесткий списочный состав, формируемый по итогам предыдущего сезона, и нельзя произвести замену, выпустить на очередной тур — скажем, против «Ливерпуля» — лидера чемпионата страны, а не середняка со старыми заслугами. Есть серьезное подозрение, что в среду все мы как раз и почувствуем разницу, которой не ощутили в субботу. Да и по вторнику имеются определенные опасения, хотя и в меньшей степени: ЦСКА в игре с «Динамо» тоже был неубедителен, да еще и потерял, похоже, Мариу Фернандеса, но он, по крайней мере, приучен к битвам с англичанами и умеет на них настраиваться.
Хроническая, застарелая уже болезнь армейцев — необеспеченная четкой реализацией моментов игра в атаке — еще и натолкнулась на вдохновенный динамовский отпор.
«Динамо» не хватило — и вообще не хватает в этом сезоне, на мой взгляд, — уверенности в себе. Вспоминаю его предыдущее дерби, в стартовом туре со «Спартаком»: первые 10 минут динамовцы играли очень смело, даже нагло — и загнали чемпиона чуть ли не во вратарскую. Потом — то ли испугались собственной прыти, то ли оторопели от неожиданного контрудара, — долгое время их не было видно на чужой половине: сидели в окопах у своих ворот, изредка осторожно высовывая уши. А после перерыва, получив нагоняй от Калитвинцева, вновь осмелели — и чем все закончилось, хорошо известно.
Вот и во встрече с ЦСКА случались отрезки, когда «Динамо» действовало трусовато, даже в атаку шло с оглядкой, зажмуриваясь, — а потом вдруг ловило раж и все ему становилось нипочем.
О ЦСКА по итогам этого матча
Гораздо веселее сложилась ничья в Тушине.
Судя по заголовкам в прессе, «Спартак» только и делает, что попадает в кризис и выходит из него — каждую неделю и не по одному разу. Современные СМИ — это, конечно, особой породы попугаи, но здесь они своим «входит и выходит» натолкнули меня на дивную аналогию. Нынешний «Спартак», сдувшийся в одночасье, и его опустевшие чемпионские закрома, напоминают лопнувший шарик одного милого поросенка, который идеально входит в пустой горшок
Если же говорить об игре сухим и строгим языком, то под толкованиями о природе прошлогодних успехов «Спартака» теперь уже можно провести итожащую черту: золото
А не стало середины, завязывавшей всю спартаковскую игру, формировавшей ее — не стало и самой игры. И сразу стали выпирать на передний план ошибки защитников, немощь форвардов (которые к чемпионству, по большому счету, причастны опосредованно, а то и косвенно), неопытность тренера. Сразу снизилась эффективность атак — да и как иначе, если весной «Спартак» подолгу держал мяч и разыгрывал длинные, порой даже витиеватые комбинации, а сейчас пуляет мяч вперед и пытается
А стало больше потерь мяча в нападении и отбора в середине — стало больше голевых моментов у собственных ворот. И теперь по пропущенным голам чемпион занимает предпоследнее место в лиге, а аутсайдер выходит на него впятером против одного и позволяет — именно позволяет! — отскочить от поражения на последних секундах.
Доигрались. Допрыгались. Лопнул шарик.
Евгений ЗЫРЯНКИН
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