«Спартак»: реквием по титулу

Вы почувствовали разницу между одним из лидеров премьер-лиги и проблемным середняком, лишившимся накануне главной ударной силы и рискующим по итогам тура отступить в зону стыков? А между чемпионом и аутсайдером, пропускающим в среднем почти по 2,5 гола за игру? Я — нет. В субботних матчах 11-го тура на двух столичных стадионах («Арену Химки», вплотную примыкающую к МКАД, тоже разрешается считать московской) встречались приблизительно равные соперники. Да, бесспорно, индивидуальный класс был заметен: у армейцев и спартаковцев он, разумеется, выше — по крайней мере, на большинстве позиций. Но в плане командных действий — то есть, командного класса, — существенных отличий невозможно было обнаружить даже под микроскопом.

Жаль, что в еврокубках жесткий списочный состав, формируемый по итогам предыдущего сезона, и нельзя произвести замену, выпустить на очередной тур — скажем, против «Ливерпуля» — лидера чемпионата страны, а не середняка со старыми заслугами. Есть серьезное подозрение, что в среду все мы как раз и почувствуем разницу, которой не ощутили в субботу. Да и по вторнику имеются определенные опасения, хотя и в меньшей степени: ЦСКА в игре с «Динамо» тоже был неубедителен, да еще и потерял, похоже, Мариу Фернандеса, но он, по крайней мере, приучен к битвам с англичанами и умеет на них настраиваться.

Хроническая, застарелая уже болезнь армейцев — необеспеченная четкой реализацией моментов игра в атаке — еще и натолкнулась на вдохновенный динамовский отпор. Бело-голубые, понимая, что без Панченко они вряд ли преуспеют в игре на встречных курсах, резонно сыграли вторым номером, и ближе к концу матча, когда ЦСКА начал изнемогать от бесплодных атак, провоцирующих нервное напряжение и, как следствие, преждевременную усталость, могли и вовсе вывернуть ход событий и счет в свою пользу. Но и полученным результатом в нынешних условиях, наверное, довольны.

«Динамо» не хватило — и вообще не хватает в этом сезоне, на мой взгляд, — уверенности в себе. Вспоминаю его предыдущее дерби, в стартовом туре со «Спартаком»: первые 10 минут динамовцы играли очень смело, даже нагло — и загнали чемпиона чуть ли не во вратарскую. Потом — то ли испугались собственной прыти, то ли оторопели от неожиданного контрудара, — долгое время их не было видно на чужой половине: сидели в окопах у своих ворот, изредка осторожно высовывая уши. А после перерыва, получив нагоняй от Калитвинцева, вновь осмелели — и чем все закончилось, хорошо известно.

Вот и во встрече с ЦСКА случались отрезки, когда «Динамо» действовало трусовато, даже в атаку шло с оглядкой, зажмуриваясь, — а потом вдруг ловило раж и все ему становилось нипочем. Где-то сидит в них этот вирус стеснительности, грибок страха, и постепенно разрастается, потому что его не лечат, не искореняют. А ведь может команда играть смело, в свой футбол!

О ЦСКА по итогам этого матча чего-то нового, оригинального к ранее написанному не добавишь, да и незачем: настоящую проверку он пройдет — и получит настоящие оценки — в матче с «МЮ». А игры чемпионата лишь подтверждают очевидное: оборона более-менее в порядке, нападение — так себе.

Гораздо веселее сложилась ничья в Тушине. Чуть-чуть не хватило «Анжи» — строгости, выдержки, а то и той же уверенности, как и «Динамо», — чтобы увезти из Москвы полновесные, заслуженные три очка. А второй его гол после эстрадно-цирковой контратаки «5 в 1» наверняка станет одним из хитов чемпионата. Причем под него можно подкладывать любое музыкальное оформление, от гимна до реквиема. Даже что-нибудь апокалипсическое, если вспомнить, что 23 сентября все шизофреники мира обещали очередной конец света. Для «Спартака» он едва не произошел, причем в который уже раз.

Судя по заголовкам в прессе, «Спартак» только и делает, что попадает в кризис и выходит из него — каждую неделю и не по одному разу. Современные СМИ — это, конечно, особой породы попугаи, но здесь они своим «входит и выходит» натолкнули меня на дивную аналогию. Нынешний «Спартак», сдувшийся в одночасье, и его опустевшие чемпионские закрома, напоминают лопнувший шарик одного милого поросенка, который идеально входит в пустой горшок из-под меда — и, да-да, замечательно выходит. Кстати, если у вас есть предложения, кто лучше всех годится на роль осла, с удовольствием их выслушаю.

Если же говорить об игре сухим и строгим языком, то под толкованиями о природе прошлогодних успехов «Спартака» теперь уже можно провести итожащую черту: золото красно-белым принесли пять полузащитников, ни одного из которых в команде больше нет, отчего она и посыпалась. Зобнин травмирован. Глушаков, Самедов и Фернанду полностью растеряли весеннюю форму, а с ней, похоже, и мотивацию. Промес вспыхивает лишь эпизодами, по настроению, — и далеко не факт, что его потеря сильно отразится на команде в Лиге чемпионов: он был худшим в Мариборе, попав в тиски плотной опеки.

А не стало середины, завязывавшей всю спартаковскую игру, формировавшей ее — не стало и самой игры. И сразу стали выпирать на передний план ошибки защитников, немощь форвардов (которые к чемпионству, по большому счету, причастны опосредованно, а то и косвенно), неопытность тренера. Сразу снизилась эффективность атак — да и как иначе, если весной «Спартак» подолгу держал мяч и разыгрывал длинные, порой даже витиеватые комбинации, а сейчас пуляет мяч вперед и пытается быстро-быстро, пока не отобрали, дотащить его до мало-мальски ударной позиции.

А стало больше потерь мяча в нападении и отбора в середине — стало больше голевых моментов у собственных ворот. И теперь по пропущенным голам чемпион занимает предпоследнее место в лиге, а аутсайдер выходит на него впятером против одного и позволяет — именно позволяет! — отскочить от поражения на последних секундах.

Доигрались. Допрыгались. Лопнул шарик.

Евгений ЗЫРЯНКИН