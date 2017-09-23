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23 сентября 2017, 23:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

Матч 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Анжи» (2:2), который прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена», посетили 25 075 человек. Это худшая домашняя посещаемость для московской команды в текущем сезоне.

Матч 11-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> между Спартаком и <span class=error>Анжи</span> (2:2) который прошёл в Москве на стадионе Открытие Арена посетили 25 075 человек. Увеличить
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До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне был установлен на игре с тульским «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре чемпионата. Тогда встречу посетили 26 183 зрителя.

После 11 туров РФПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

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Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры «Спартака» в концовках матчей

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Романенко/. Главному тренеру московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры команды в концовках матчей. Такое мнение ТАСС высказал ветеран красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.
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