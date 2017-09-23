«Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне
Матч 11-го тура российской
Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Анжи» (2:2), который прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена», посетили 25 075 человек. Это худшая домашняя посещаемость для московской команды в текущем сезоне.
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До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне был установлен на игре с тульским «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре чемпионата. Тогда встречу посетили 26 183 зрителя.
После 11 туров РФПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
|23.09.2017 19:00
|Зрители 25075
|основной раунд: 11-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Вадим Скрипченко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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