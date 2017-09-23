«Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

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До этого антирекорд по посещаемости домашних матчей «Спартака» в нынешнем сезоне был установлен на игре с тульским «Арсеналом» (2:0) в 5-м туре чемпионата. Тогда встречу посетили 26 183 зрителя.

После 11 туров РФПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.