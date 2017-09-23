Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры «Спартака» в концовках матчей

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В субботу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 2:2. Большую часть матча красно-белые вели со счетом 1:0, однако с 74-й по 78-ю минуту пропустили два мяча, сумев отыграться лишь в добавленное ко второму тайму время. В прошлом туре «Спартак» в гостях с тем же счетом завершил встречу против «Тосно» из Ленинградской области, ведя к 86-й минуте с разницей в два мяча. Всего в 11 матчах текущего чемпионата «Спартак» пропустил 10 мячей в заключительные 20 минут.

«Это определенная истина, которая ясна каждому тренеру, что надо подобрать игроков, расставить их по позициям, чтобы каждый соответствовал своей позиции, стабилизировать состав, а у них сейчас играет на позиции центрального защитника один, другой, третий, — сказал Симонян. — Второе — это, конечно, управление самим процессом игры. Команда ведет 1:0, а потом тут же пропускает два мяча, это опять случается именно в конце второй половины игры, об этом надо задуматься самому тренеру в первую очередь, и управлять процессом игры».

«Все остальное о взаимоотношениях тренера с игроками, руководством клуба — это то, что мне абсолютно неведомо. С моей стороны неэтично вмешиваться, ведь я являюсь работником Российского футбольного союза. Хотя я также являюсь спартаковцем, болею, переживаю за команду, как все спартаковцы. Переживаю также за то, что сегодня происходит, а что именно — не знаю».