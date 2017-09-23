Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31104911/
23 сентября 2017, 23:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры «Спартака» в концовках матчей

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Романенко/. Главному тренеру московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры команды в концовках матчей. Такое мнение ТАСС высказал ветеран красно-белых, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян.

Симонян: Каррере стоит задуматься о причинах слабой игры Спартака в концовках матчей - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В субботу «Спартак» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 2:2. Большую часть матча красно-белые вели со счетом 1:0, однако с 74-й по 78-ю минуту пропустили два мяча, сумев отыграться лишь в добавленное ко второму тайму время. В прошлом туре «Спартак» в гостях с тем же счетом завершил встречу против «Тосно» из Ленинградской области, ведя к 86-й минуте с разницей в два мяча. Всего в 11 матчах текущего чемпионата «Спартак» пропустил 10 мячей в заключительные 20 минут.

«Это определенная истина, которая ясна каждому тренеру, что надо подобрать игроков, расставить их по позициям, чтобы каждый соответствовал своей позиции, стабилизировать состав, а у них сейчас играет на позиции центрального защитника один, другой, третий, — сказал Симонян. — Второе — это, конечно, управление самим процессом игры. Команда ведет 1:0, а потом тут же пропускает два мяча, это опять случается именно в конце второй половины игры, об этом надо задуматься самому тренеру в первую очередь, и управлять процессом игры».

«Все остальное о взаимоотношениях тренера с игроками, руководством клуба — это то, что мне абсолютно неведомо. С моей стороны неэтично вмешиваться, ведь я являюсь работником Российского футбольного союза. Хотя я также являюсь спартаковцем, болею, переживаю за команду, как все спартаковцы. Переживаю также за то, что сегодня происходит, а что именно — не знаю».

В турнирной таблице первенства страны «Спартак» занимает шестое место, набрав 14 очков. В следующем туре красно-белые 30 сентября дома сыграют с екатеринбургским «Уралом».

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

«Спартак» установил антирекорд посещаемости в текущем сезоне

Матч 11-го тура российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Анжи» (2:2), который прошёл в Москве на стадионе «Открытие Арена», посетили 25 075 человек. Это худшая домашняя посещаемость для московской команды в текущем сезоне.
Еще 7 новостей  Все новости

Российские волейболистки обыграли команду Турции и вышли в плей-офф ЧЕ

"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли Мемориал Ондрея Непелы в танцах на льду

Гончаренко надеется, что Фернандес примет участие в матче против "Манчестер Юнайтед"