Массимо Каррера: Даже дети не позволяют забить себе такие голы
Главный тренер чемпионов — о ничьей, которая ничем не лучше поражения.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— В шестой раз в сезоне «Спартак», ведя в счете, не может выиграть. В чем дело?! — спросили итальянца.
— Да, в этом году это наш «припев». Мы пропустили два гола, которые спокойно можно было предотвратить, — сказал Массимо Каррера на послематчевой
Расстроен ли я? Я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, особенно когда это происходит
— Что с Джано? И с Комбаровым, который тоже держался за пах при замене?
— У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно. А Комбарова заменил потому, что мне показалось, что он устал.
— Скрипченко сказал, что «Спартак» уже мысленно был в матче с «Ливерпулем». Вам так не показалось?
— Нет. Но думаю, мы могли лучше сыграть эту встречу. Всегда говорил: матчи не выигрываются до финального свистка.
— А вы сами не слишком недооценили соперника, оставив при обилии травм в запасе Фернанду, Джикию и Мельгарехо, выпустив молодого Бакаева?
— Мельгарехо вышел лишь в концовке потому, что тренировался лишь два дня в общей группе. Фернанду и Джикии я просто дал отдохнуть, прежде они играли больше всех. Плюс все остальные футболисты должны быть в форме и иметь постоянную практику. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. Если бы играли Джикия и Фернанду, вы бы спросили, почему мы не дали им отдохнуть?
— В прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Пилипчук. Сейчас — ваш новый итальянский помощник. Это
— Давайте прекратим нести всякую чушь. Это чушь! Причина не в этом. Причина в низком уровне концентрации у игроков. В прошлом сезоне установку давал Пилипчук, но мы уступали и 0:3, и 0:4.
— Второй пропущенный гол: девять человек в штрафной, только один сзади. Как такое может быть?
— Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Понял бы еще такой эпизод, если бы он произошел на последней минуте добавленного времени. Но не в этот раз!
— Если даже опустить два пропущенных гола, вам не показалось, что «Спартак» все равно играл плохо и создал мало моментов? Или вы довольны футболом?
— Нет. Мы играли медленно и много ошибались. Я недоволен. Ничем недоволен.
— С чем это связано?
— Со спокойствием
— За какие игровые качества попадает в состав Самедов? У него много брака и мало пользы.
— Я считаю его важным футболистом для команды. Тем более он сборник, а не мальчик. Проблема не в том, хорошо сыграл лично Самедов или плохо. Победа или поражение не зависят от одного человека.
— Упущенная при счете 2:0 победа с «Тосно», игравшим в меньшинстве. Теперь — конфуз с одной из самых слабых команд чемпионата «Анжи». Вы не считаете, что все это — позор?
— Это неприемлемо для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат и выступает в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, я уже говорил. Нужно работать и решать ее.
— Что сказали в этот раз в раздевалке?
— Что мы пропустили легкие голы. Сначала после «стандарта», который разыгрывался в центре поля. Потом — в контратаке, такой гол даже дети не позволяют себе забить! Видимо, это недостаток концентрации, мотивации. Факт остается фактом. Нам забили два мяча, которые мы не имели права пропускать.
— Про судейство опять ничего не скажете?
— Никогда его не комментирую. Только ошибки своих игроков. Пусть о работе арбитра разговаривают другие люди.
— Довольны действиями Бакаева?
— Он сыграл достойно. Молодому парню нелегко выступать в «Спартаке». Помимо начала матча, где имели место эмоции, Бакаев действовал неплохо.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.
|23.09.2017 19:00
|Зрители 25075
|основной раунд: 11-й тур
|Открытие Арена
|Массимо Каррера
|Вадим Скрипченко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
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