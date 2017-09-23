Массимо Каррера: Даже дети не позволяют забить себе такие голы

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 1:1 74' Мирал Самарджич <a href="https://t.co/JNnra0yAS9">pic.twitter.com/JNnra0yAS9</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911648833775525890">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— В шестой раз в сезоне «Спартак», ведя в счете, не может выиграть. В чем дело?! — спросили итальянца.

— Да, в этом году это наш «припев». Мы пропустили два гола, которые спокойно можно было предотвратить, — сказал Массимо Каррера на послематчевой пресс-конференции. — Во втором случае все ушли в чужую штрафную и позволили создать сопернику контратаку, которая была просто недопустима!

Расстроен ли я? Я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, особенно когда это происходит из-за своих ошибок.

— Что с Джано? И с Комбаровым, который тоже держался за пах при замене?

— У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно. А Комбарова заменил потому, что мне показалось, что он устал.

— Скрипченко сказал, что «Спартак» уже мысленно был в матче с «Ливерпулем». Вам так не показалось?

— Нет. Но думаю, мы могли лучше сыграть эту встречу. Всегда говорил: матчи не выигрываются до финального свистка.

— А вы сами не слишком недооценили соперника, оставив при обилии травм в запасе Фернанду, Джикию и Мельгарехо, выпустив молодого Бакаева?

— Мельгарехо вышел лишь в концовке потому, что тренировался лишь два дня в общей группе. Фернанду и Джикии я просто дал отдохнуть, прежде они играли больше всех. Плюс все остальные футболисты должны быть в форме и иметь постоянную практику. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. Если бы играли Джикия и Фернанду, вы бы спросили, почему мы не дали им отдохнуть?

— В прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Пилипчук. Сейчас — ваш новый итальянский помощник. Это как-то влияет?

— Давайте прекратим нести всякую чушь. Это чушь! Причина не в этом. Причина в низком уровне концентрации у игроков. В прошлом сезоне установку давал Пилипчук, но мы уступали и 0:3, и 0:4.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fc_anji">@fc_anji</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 1:2 78' Адлан Кацаев <a href="https://t.co/rQrMA09OM9">pic.twitter.com/rQrMA09OM9</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911649039233568768">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Второй пропущенный гол: девять человек в штрафной, только один сзади. Как такое может быть?

— Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Понял бы еще такой эпизод, если бы он произошел на последней минуте добавленного времени. Но не в этот раз!

— Если даже опустить два пропущенных гола, вам не показалось, что «Спартак» все равно играл плохо и создал мало моментов? Или вы довольны футболом?

— Нет. Мы играли медленно и много ошибались. Я недоволен. Ничем недоволен.

— С чем это связано?

— Со спокойствием каких-то игроков. Или тем фактором, что команда играет на третий день и не привыкла к такому графику. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хотим мы этого или не хотим, может, мысли действительно уходят к матчу с «Ливерпулем».

— За какие игровые качества попадает в состав Самедов? У него много брака и мало пользы.

— Я считаю его важным футболистом для команды. Тем более он сборник, а не мальчик. Проблема не в том, хорошо сыграл лично Самедов или плохо. Победа или поражение не зависят от одного человека.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! <a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#НашФутбол</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a>. 11-й тур. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B8?src=hash">#СпартакАнжи</a> 2:2 90+2' Лоренсо Мельгарехо <a href="https://twitter.com/Melgarejo25">@Melgarejo25</a> <a href="https://t.co/qrHXVUFRxs">pic.twitter.com/qrHXVUFRxs</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/911652655612690432">23 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Упущенная при счете 2:0 победа с «Тосно», игравшим в меньшинстве. Теперь — конфуз с одной из самых слабых команд чемпионата «Анжи». Вы не считаете, что все это — позор?

— Это неприемлемо для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат и выступает в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, я уже говорил. Нужно работать и решать ее.

— Что сказали в этот раз в раздевалке?

— Что мы пропустили легкие голы. Сначала после «стандарта», который разыгрывался в центре поля. Потом — в контратаке, такой гол даже дети не позволяют себе забить! Видимо, это недостаток концентрации, мотивации. Факт остается фактом. Нам забили два мяча, которые мы не имели права пропускать.

— Про судейство опять ничего не скажете?

— Никогда его не комментирую. Только ошибки своих игроков. Пусть о работе арбитра разговаривают другие люди.

— Довольны действиями Бакаева?

— Он сыграл достойно. Молодому парню нелегко выступать в «Спартаке». Помимо начала матча, где имели место эмоции, Бакаев действовал неплохо.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Черкизова.