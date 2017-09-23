Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31104729/
23 сентября 2017, 22:14 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Даже дети не позволяют забить себе такие голы

Главный тренер чемпионов — о ничьей, которая ничем не лучше поражения.

Главный тренер чемпионов — о ничьей которая ничем не лучше поражения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— В шестой раз в сезоне «Спартак», ведя в счете, не может выиграть. В чем дело?! — спросили итальянца.

— Да, в этом году это наш «припев». Мы пропустили два гола, которые спокойно можно было предотвратить, — сказал Массимо Каррера на послематчевой пресс-конференции. — Во втором случае все ушли в чужую штрафную и позволили создать сопернику контратаку, которая была просто недопустима!

Расстроен ли я? Я всегда расстраиваюсь, когда не получается побеждать, особенно когда это происходит из-за своих ошибок.

— Что с Джано? И с Комбаровым, который тоже держался за пах при замене?

— У Джано сильный ушиб. Завтра узнаем, насколько это серьезно. А Комбарова заменил потому, что мне показалось, что он устал.

— Скрипченко сказал, что «Спартак» уже мысленно был в матче с «Ливерпулем». Вам так не показалось?

— Нет. Но думаю, мы могли лучше сыграть эту встречу. Всегда говорил: матчи не выигрываются до финального свистка.

— А вы сами не слишком недооценили соперника, оставив при обилии травм в запасе Фернанду, Джикию и Мельгарехо, выпустив молодого Бакаева?

— Мельгарехо вышел лишь в концовке потому, что тренировался лишь два дня в общей группе. Фернанду и Джикии я просто дал отдохнуть, прежде они играли больше всех. Плюс все остальные футболисты должны быть в форме и иметь постоянную практику. Опять же, мы возвращаемся к одному и тому же вопросу. Если бы играли Джикия и Фернанду, вы бы спросили, почему мы не дали им отдохнуть?

— В прошлом сезоне игрокам, выходящим на замену, установки давал Пилипчук. Сейчас — ваш новый итальянский помощник. Это как-то влияет?

— Давайте прекратим нести всякую чушь. Это чушь! Причина не в этом. Причина в низком уровне концентрации у игроков. В прошлом сезоне установку давал Пилипчук, но мы уступали и 0:3, и 0:4.

— Второй пропущенный гол: девять человек в штрафной, только один сзади. Как такое может быть?

— Это полная недооценка ситуации со стороны команды. Есть позиции, которые нужно держать на поле. Понял бы еще такой эпизод, если бы он произошел на последней минуте добавленного времени. Но не в этот раз!

— Если даже опустить два пропущенных гола, вам не показалось, что «Спартак» все равно играл плохо и создал мало моментов? Или вы довольны футболом?

— Нет. Мы играли медленно и много ошибались. Я недоволен. Ничем недоволен.

— С чем это связано?

— Со спокойствием каких-то игроков. Или тем фактором, что команда играет на третий день и не привыкла к такому графику. У нас не получается держать высокую мотивацию. Хотим мы этого или не хотим, может, мысли действительно уходят к матчу с «Ливерпулем».

— За какие игровые качества попадает в состав Самедов? У него много брака и мало пользы.

— Я считаю его важным футболистом для команды. Тем более он сборник, а не мальчик. Проблема не в том, хорошо сыграл лично Самедов или плохо. Победа или поражение не зависят от одного человека.

— Упущенная при счете 2:0 победа с «Тосно», игравшим в меньшинстве. Теперь — конфуз с одной из самых слабых команд чемпионата «Анжи». Вы не считаете, что все это — позор?

— Это неприемлемо для команды, которая в прошлом году выиграла чемпионат и выступает в Лиге чемпионов. Мы находимся в сложной ситуации, я уже говорил. Нужно работать и решать ее.

— Что сказали в этот раз в раздевалке?

— Что мы пропустили легкие голы. Сначала после «стандарта», который разыгрывался в центре поля. Потом — в контратаке, такой гол даже дети не позволяют себе забить! Видимо, это недостаток концентрации, мотивации. Факт остается фактом. Нам забили два мяча, которые мы не имели права пропускать.

— Про судейство опять ничего не скажете?

— Никогда его не комментирую. Только ошибки своих игроков. Пусть о работе арбитра разговаривают другие люди.

— Довольны действиями Бакаева?

— Он сыграл достойно. Молодому парню нелегко выступать в «Спартаке». Помимо начала матча, где имели место эмоции, Бакаев действовал неплохо.

Михаил ГОНЧАРОВ
из Черкизова.

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Президент «Анжи» считает, что «Спартак» привык к судейству в свою пользу

Президент «Анжи» считает, что «Спартак» привык к судейству в свою пользу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» привык к тому, что арбитры к нему благосклонны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев после матча с красно-белыми в 11-м туре чемпионата России по футболу.
Еще 7 новостей  Все новости
23 сентября

"Спартак" оставили без болельщиков

Видео драки пауэрлифтера Драчева, в результате которой он погиб

Расистский скандал в российском футболе