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23 сентября 2017, 22:07 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Ребров: Футболисты «Спартака» почему-то перестают играть после 60 минут матча

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» почему-то перестают играть после 60 минут матча. Об этом журналистам рассказал голкипер красно-белых Артем Ребров.

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«Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так», — сказал Ребров.

«Я согласен с тренером, что “Спартак” пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Боимся ли мы предстоящую игру против “Ливерпуля”? Нет, а чего его бояться? Будем выходить и играть, другого выхода нет. В эпизоде со вторым пропущенным голом произошло что-то непонятное, я не могу это объяснить, но такие голы пропускать нельзя», — добавил Ребров.

В следующем туре 30 сентября «Спартак» дома сыграет с «Уралом». «Анжи» также дома проведет домашний матч против санкт-петербургского «Зенита».

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Президент «Анжи» считает, что «Спартак» привык к судейству в свою пользу

Президент «Анжи» считает, что «Спартак» привык к судейству в свою пользу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» привык к тому, что арбитры к нему благосклонны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев после матча с красно-белыми в 11-м туре чемпионата России по футболу.
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