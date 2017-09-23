Ребров: Футболисты «Спартака» почему-то перестают играть после 60 минут матча

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«Спартак» сыграл вничью со счетом 2:2 с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

«После игры нет никаких двояких чувств, есть только разочарование. После неудачной серии мы обязаны были победить любой ценой, но, к сожалению, снова не смогли порадовать болельщиков. Трудно сказать, почему команда в нынешнем сезоне перестает играть после 60 минут матча, но это так», — сказал Ребров.

«Я согласен с тренером, что “Спартак” пропустил детские голы. Нам всем нужно работать, чтобы исправить ситуацию. Боимся ли мы предстоящую игру против “Ливерпуля”? Нет, а чего его бояться? Будем выходить и играть, другого выхода нет. В эпизоде со вторым пропущенным голом произошло что-то непонятное, я не могу это объяснить, но такие голы пропускать нельзя», — добавил Ребров.