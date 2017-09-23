Президент «Анжи» считает, что «Спартак» привык к судейству в свою пользу

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Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Первый гол «Спартак» забил с пенальти, отличился Луис Адриано на 14-й минуте встречи.