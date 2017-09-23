Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/31104645/
23 сентября 2017, 22:22 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент «Анжи» считает, что «Спартак» привык к судейству в свою пользу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» привык к тому, что арбитры к нему благосклонны. Такое мнение в беседе с журналистами высказал президент махачкалинского «Анжи» Осман Кадиев после матча с красно-белыми в 11-м туре чемпионата России по футболу.

Президент Анжи считает что Спартак привык к судейству в свою пользу - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Первый гол «Спартак» забил с пенальти, отличился Луис Адриано на 14-й минуте встречи.

«Спартак» не нуждается в чьей-либо помощи, но, на мой субъективный взгляд, пенальти сегодня притянули. По-моему, «Спартак» привыкает к тому, что их судят хорошо, это неправильно, нужно судить то, что есть. И офсайда не было, когда его судья зафиксировал, — сказал Кадиев.

23.09.2017 19:00 Зрители 25075 основной раунд: 11-й тур Открытие Арена
Спартак М 2:2 Анжи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Вадим Скрипченко
Голы
14′ де Соуза Луиз Адриану 12
90+2′ Лоренсо Мельгарехо 25
52 Мирал Самарджич (А. Хубулов) 74′
7 Адлан Кацаев (О. Данченко) 78′
Составы
Артем Ребров (к) 32
Андрей Ещенко 38
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
Александр Самедов 19
Зелимхан Бакаев 18
Ивелин Попов 71
де Соуза Луиз Адриану 12
67′ Дмитрий Комбаров 23
85′ Георгий Джикия 14
76′ Марио Пашалич 50
Лоренсо Мельгарехо 25
36′ Джано Ананидзе 7
Лукас Мартинс Фернанду 11
98 Александр Будаков
91 Павел Яковлев (к)
3 Владимир Полуяхтов 55′
45 Тома Фибель
52 Мирал Самарджич
88 Иван Маркелов
2 Гурам Тетрашвили
78 Михаил Бакаев
94 Олег Данченко 90′
29 Вадим Афонин
7 Адлан Кацаев 85′
92 Сергей Брызгалов
49 Александр Прудников 72′
8 Арсен Хубулов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
7 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Владимир Миневич (Смоленск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости

"Спартак" сыграл вничью с "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли Мемориал Ондрея Непелы в танцах на льду

Гончаренко надеется, что Фернандес примет участие в матче против "Манчестер Юнайтед"

Тренер боксера Кудряшова уверен в победе россиянина над кубинцем Дортикосом